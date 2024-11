Presupuesto caído: la oposición intransigente amenaza con bloquear Ficha Limpia y llamar a otra sesión

Con la suspensión del tratamiento del Presupuesto 2025, Javier Milei podría hacer un favor a Cristina Fernández de Kirchner : al menos hasta este martes, los bloques Encuentro Federal y la UCR blue habían decidido paralizar el recinto hasta que no se trate la ley de leyes. De esta manera, al cierre de esta nota, peligraba la sesión prevista para este miércoles para tratar Ficha Limpia.

Así se conoce al proyecto para prohibir candidaturas de quienes tengan condenas por corrupción en segunda instancia, iniciativa promovida por el PRO y la UCR, que fue reactivada a partir de la ratificación de la condena contra la expresidenta en la causa Vialidad. De sancionarse, CFK no podría competir en las legislativas 2025. En l a oposición más intransigente había consenso en olvidarse de ese asunto. Evaluaban forzar una sesión el jueves para debatir límites a los DNU, canjes de deuda y el Presupuesto 2025.

Los caminos del Presupuesto

El bloque EF, presidido por Miguel Pichetto, tuvo una reunión este martes después de la suspensión de la comisión de Presupuesto. “No definimos nada concreto. Quedamos en mañana a la mañana decidir, esperando ver qué dicen todos del Presupuesto. Queremos que algún gobernador dé la cara”, sostuvo una fuente de Encuentro Federal. Sólo se sentaría en su banca Margarita Stolbizer. Pichetto está en contra de Ficha Limpia y es el que más presiona para suspender la sesión.

La bronca es en esta bancada es porque los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba) negociaron durante el fin de semana por el Presupuesto con la Casa Rosada, pero no evitaron que el Gobierno suspendiera el tratamiento. Algunos de sus miembros temen que los jefes territoriales gestionen sus intereses personalmente con la administración libertaria sin avisar al Congreso.

Planteos similares se dieron en la reunión de DPS, donde tienen un referente los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). “La decisión es no dar cuórum. Que lo tengan sin nosotros”, señalaron fuentes de la bancada. No sería posible: la suma de LLA y aliados, PRO, UCR y la Coalición Cívica, no alcanza a 129.

La bronca de estas fuerzas es que la semana pasada los mandatarios bloquearon una sesión para tratar los límites a los DNU y el decreto de canje de deuda. Era un temario diseñado para marcarle la cancha al Gobierno y obligarlo a debatir el Presupuesto.

Esa sesión quedó pospuesta para el jueves, pero Martín Menem no la convocó. Podría haber un pedido formal este miércoles y agregarle el proyecto de Presupuesto, que al no tener dictamen requeriría dos tercios para avanzar, una mayoría que puede alcanzarse sin LLA, pero requiere de Unión con la Patria.

“Queremos dejar claro que no somos nosotros los que lo frenamos”, dicen en el bloque de los nuevos radicales presidido por Pablo Juliano. Este miércoles presentaron un proyecto de resolución para pedirle a Milei prorrogar las sesiones ordinarias.

UCR y PRO, en boxes

El bloque UCR, que se quedó con 20 miembros luego de la escisión, se reunió este martes por la tarde y le pidió al Gobierno retomar el debate del Presupuesto.

“Tenemos el compromiso de trabajar por un presupuesto equilibrado que respete el déficit cero. Argentina no puede estar por segundo año consecutivo sin Presupuesto”, señaló la bancada presidida por Rodrigo De Loredo en un comunicado.

El Gobierno debe convocar a sesiones extraordinarias para tratar el #Presupuesto2025



— Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) November 19, 2024

El bloque reclamó a Milei llamar a extraordinarias para que Argentina “tenga previsibilidad”. Entre sus integrantes también hay recelo con los gobernadores porque negociaron por las suyas desde el jueves y les salió todo mal. “Alguien va a tener que decirles que no somos más sus delegados”, se indignó ante Letra P un diputado radical que no reporta a ningún mandatario.

Los gobernadores del partido centenario fueron los que más dudaron en armar un dictamen propio y confiaban en una negociación final exitosa. Su interlocutor fue Carlos Guberman, secretario de Hacienda, quien negó sistemáticamente propuestas para sumar fondos, como eliminar exenciones fiscales. El funcionario de Toto Caputo ni siquiera aceptó subir partidas para las universidades, aun cuando se presume que habrá mejoras salariales que cubrir con más fondos de los destinados. Sólo habían conseguido darle un destino a una recaudación mayor a la prevista.

Entre los diputados radicales había críticas a los gobernadores porque insistieron en los cinco puntos y ni siquiera escribieron un dictamen. Pedían sumar obras convenidas, aumentar fondos para las cajas previsionales de las provincias, cumplir con el pacto fiscal de 2017 y sumar a la coparticipación el impuesto a los combustibles y el aporte que va a la ex-AFIP (1,9% de la masa coparticipable). No consiguieron nada.

El bloque PRO se reunió por la noche, pero no tomó postura. "No tratar el Presupuesto es una decisión del Ejecutivo", repetían sus voceros. Descartan que los gobernadores tal vez prefieran negociar mano a mano con la Casa Rosada.

En la bancada amarilla había bronca porque peligraba la sesión que pidieron. "Quienes no ocupen sus bancas estarán jugando a favor de los corruptos", denunciaron.

Por la tarde circularon por el despacho de Menem tres representantes de partidos provinciales: Pamela Caletti (Salta), Agustín Domingo (Río Negro) y Carlos Fernández (Misiones). Integran el bloque Innovación Federal. No tienen previsto participar de ninguna sesión esta semana.