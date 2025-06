Federico Sturzenegger quiere pasar la motosierra en el mercado de aseguradoras

La intención de introducir estas modificaciones es un secreto a voces entre las aseguradoras, que incluso interpretan ciertos movimientos del superintendente Guillermo Plate como maniobras para retrasar los cambios. Sin embargo, hace dos semanas la ofensiva oficial quedó expuesta públicamente cuando el ministro anunció en redes sociales que se reunió con Javier Milei para avanzar en las “reformas de segunda generación” y se refirió en particular al sector asegurador, exclamando: “¡Se viene la revolución de los seguros!”.

Pensando las reformas de segunda generación un sábado a la mañana con el presidente @JMilei que no para nunca: reforma laboral, mercado de capitales, contratos, seguros, etc. La conversación sobre los seguros como alternativa al Estado fue alucinante. Se viene la revolución de… pic.twitter.com/xz4iqOMiqb

En la cúpula de las aseguradoras, el movimiento genera cierta simpatía: varios creen que se trata de un paso hacia la inclusión de las aseguradoras como agentes de capitalización de aportes, un primer indicio de la vuelta de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

A diferencia de los 90, esta vez las aseguradoras serían protagonistas, especialmente en lo vinculado a pensiones por invalidez por accidentes laborales. Un dato que refuerza esta hipótesis es la aversión de Sturzenegger hacia los bancos, a los cuales quiere excluir del negocio asegurador porque los considera improcedentes.

Sin intermediarios

Otro cambio de alto impacto que estudian en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es la eliminación de la intermediación obligatoria en el sector. Los Productores Asesores de Seguros (PAS), corredores que facilitan la captación de clientes minoristas y alivian la carga administrativa de las aseguradoras, son hoy intermediarios obligatorios.

El proyecto prevé eliminar esta obligatoriedad, lo que anticipa un conflicto de alta tensión en el sector y eventuales dificultades legales para su implementación. La función de intermediación está regulada por la Ley 22.400, que establece que los PAS deben regular y promocionar contratos de seguros y asesorar a asegurados y asegurables, por lo que esta norma debería ser modificada en el Congreso.

Las asociaciones que representan a los productores de seguros ya están en alerta. Un directivo de una de esas entidades, que prefirió mantener el anonimato, afirmó: “La idea de liberar la venta de seguros no es nueva; es una agenda que curiosamente introdujo Alberto Fernández en la década del 90. Sin embargo, no se tiene en cuenta que el seguro no es un producto sencillo, sino altamente complejo. Liberar la distribución es debilitar el mercado y permitir que vuelvan a operar quienes fueron sancionados por quedarse con plata. Las aseguradoras serias lo van a lamentar”.