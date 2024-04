Tarde pero inseguro: Nicolás Posse volteó (o no tanto) a los brokers de seguros

El Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, le ordenó a los ministros que no contraten nuevos seguros con intermediarios.

Los alcances de la decisión de Nicolás Posse

Una primera lectura de la nota pareciera cerrar el capítulo de intrigas sobre la decisión oficial en torno al negocio. No obstante, es imprecisa sobre el alcance de la medida. Al referirse a las pólizas que se van a contratar, no incluye explícitamente a las vigentes, lo que deja abierta la posibilidad de que los productores asociados de seguros que siguieron operando en aquellos organismos que no los dieron de baja continuen cobrando comisiones.