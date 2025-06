Federico Achával: "El gobierno de Javier Milei tiene una desconexión grande con la realidad"

En esa línea, cuestionó la apuesta oficial por un “modelo financiero y no productivo”, que según evaluó “significa menos trabajo para nuestra gente”. Reivindicó, en contraposición, un modelo económico centrado en la industria nacional y en la producción.

Achával también se refirió a las consecuencias sociales del ajuste en el sistema sanitario: “Hay una decisión clara del Gobierno nacional de no hacerse cargo del cuidado de la salud. Y eso impacta en la vida de la gente”, afirmó, al tiempo que denunció que hay personas que “están esperando con dolor una intervención”.

El abandono estatal, subrayó, se expresa con mayor crudeza en la situación de los jubilados: “Como decía Maradona, hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”. Con tono enfático, agregó: “No puede pasar que el plan económico sea un Excel que deja a los adultos mayores afuera”. Para el dirigente, no hay posibilidad de éxito económico “si no se le garantiza a un abuelo el medicamento o el alimento diario”.

Un llamado a recuperar la sensibilidad del Estado

Al analizar el enfoque oficial, Achával fue contundente: “No sé si es crueldad, pero parece. No puede haber un Estado insensible frente a realidades tan concretas”, señaló. Y agregó: “Cuando el Estado no iguala oportunidades, profundiza la injusticia y la polarización social”.

Finalmente, advirtió que hay sectores “con intereses que no son los de cuidar a los argentinos”, y alertó contra una Argentina “primarizada y con salarios bajos”. “Nosotros queremos una Argentina donde la educación sea base de un proyecto de futuro. Esa Argentina no la pueden robar”, concluyó.