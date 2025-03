Facundo Manes denunciará a Santiago Caputo por amenazas y pedirá que esté dos años en la cárcel

El sábado, luego del incidente, Pablo Juliano , jefe del bloque Democracia Por Siempre que integra el neurólogo, trató de hacer una denuncia policial; pero no encontró un oficial en la comisaría de la zona que pudiera recibirla .

santiago caputo.jpg Santiago Caputo increpa a Facundo Manes NA

La denuncia de Manes, que su equipo mantiene bajo llave, se basaría en el artículo 149 del Código Penal, que fija prisión o reclusión de seis meses a dos años a quien "hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas".

La sanción puede subir a tres años de cárcel si se emplearon armas o si las amenazas fueron anónimas.

La acusación de Facundo Manes

Consultados por Letra P, constitucionalistas que asesoran en legisladores destacaron que el artículo 68 de la Constitución deja mal parado a Caputo. Allí se sostiene que "ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".

Asesores del neurólogo entienden que cualquier persona que desde las gradas haya increpado a representantes podría recibir este castigo. No importa si la persona involucrada es un funcionario o alguien contratado por el Estado.

La descripción de los hechos que presentará Manes se basará en el cara a cara con el asesor presidencial.

En diálogo con A24, Manes contó este lunes que Caputo lo señaló desde el recinto y, mirándolo a los ojos, le advirtió que iba a escucharlo.

Ya en el pasillo, cuando lo tuvo cara a cara -para lo que necesitó desviarse del camino que lo conducía hasta la salida del palacio, acompañado de personal de seguridad de la Cámara baja- el asesor lo "pecheó", le tocó la cara y lo amenazó con tirarle "todo el Estado encima".

Los "cortitos" del youtuber

Según el relato del diputado, Caputo le dijo al oído que debe "estar limpio" para hablar del Presidente. Junto al asesor se encontraba el youtuber Franco Antunes Puchol, conocido en las redes como Fran Fijap, a quien Manes acusa de pegarle "dos cortitos" en la cadera durante la discusión.

El joven, que había tenido el privilegio de seguir la sesión desde el recinto, donde no fueron habilitados fotógrafos, es quien aparece en un video bajando el teléfono de un periodista del sitio DataClave para evitar que filmara la discusión.

La otra persona que está junto a ellos, según los registros de Diputados, es un personal de seguridad de la cámara que tuvo la tarea de proteger a Caputo y no pudo evitar el careo con Manes.

Testigos de la agresión

El intercambio fue escuchado por la diputada Marcela Coli, compañera de Manes, quien está dispuesta a testificar el relato en la justicia. También fue presenciado por una periodista de Clarín que relató el episodio en una nota. Contó que Caputo se despidió con la frase: "Ya me vas a conocer a mi" y le dio dos palmadas en el pecho al neurólogo.

Como el asesor no habla, salieron en su defensa militantes de las Fuerzas del Cielo que estuvieron junto a él en los palcos del palacio legislativo, como Agustín Romo y Sagaz Luna. Tomaron las imágenes difundidas por Diputados, como prueba de que Caputo no agredió a Manes.

Los testigos libertarios entienden que las palmadas en el pecho de Manes y las frases al oído no puede calificarse como una agresión.

manes1.jpg Facundo Manes le responde a Santiago Caputo NA

Romo y Luna también compartieron un posteo del usuario John, de la cuenta @MileiEmperador, que el ecosistema digital adjudica a Caputo, en el que advierten sobre un motivo oculto que obligó a Manes a abandonar su candidatura a presidente. Sería la razón por la que no lo consideran "limpio".

El diputado de LLA Santiago Santurio, único oficialista que milita en la agrupación de Caputo, compartió un posteo contra Manes del subsecretario de prensa, Javier Lanari.

"Provocó. Faltó el respeto. Gritó. Insultó. Interrumpió al Presidente. Se victimizó. Y, por último, denunció un hecho que solo existió en su cerebro. No me lo contaron. El papelón de Manes lo vimos todos", detallaba el posteo compartido por el funcionario.

No hablaron Martín Menem y el jefe de LLA Gabriel Bornoroni, quienes luego del episodio recibieron a Manes y le prometieron dar las filmaciones. "Me dijeron que esto no podía pasar en la Cámara de Diputados", relató el neurólogo. La pelea promete seguir.