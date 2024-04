Facundo Manes 2025: la disputa por el trapo radical del outsider eterno

Manes no se explica cómo hace ocho años que la UCR no tiene candidatos a intendente en las cabeceras de partido como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría y Pergamino. Reniega de no tener aspirante a gobernador desde 2007 (cuando fue Margarita Stolbizer ) ni presidencial desde 2011 ( Ricardo Alfonsín ). Sin embargo, depuso su candidatura a la Casa Rosada el año pasado argumentando falta de apoyos y señalando la estrategia del partido de acompañar las candidaturas del PRO. Manes cree que el radicalismo prefirió los acuerdos políticos antes que perder una elección.

Con críticas a Milei y al gobernador Axel Kicillof, defendiendo los trapos de la salud y la educación pública y rechazando “el impuestazo” en Buenos Aires, Manes querrá poner un candidato de unidad en las elecciones partidarias que el comité provincial celebrará sobre el final de este año. Alejado del presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, con quien construyó una alianza estratégica en 2021 para hacer una gran elección, el médico escucha y dialoga por estas semanas con intendentes que se referencian en el senador y que no descartan volver a tenerlo como faro.

Intendentes radicales.jpg El Foro de Intendentes Radicales de Buenos Aires.

Intendentes, la base del armado

Salvador Serenal (Lincoln) y Miguel Lunghi (Tandil) son alcaldes a los que anota en su equipo, aunque aseguran que Manes estuvo teniendo encuentros con varios de los 27 jefes comunales boina blanca en las últimas semanas. Podría allí sumar otros más, que no le responden directamente, pero que lo acompañan, como Lucía Gómez (Adolfo Gonzáles Chaves), que se anota en el lado Martín Lousteau de la vida radical, referente de la línea Evolución.

A pesar de votar en con este último espacio en el Congreso, Manes se despega de las versiones de acuerdos o estrategias. Manes es Manes, dicen los suyos, y construye solo, pero con todos. Pretende ser la alternativa a Milei y al kirchnerismo, con un armado nacional de centro. Para ello, el neurocientífico apela al diálogo y a una red que alguna vez supo tener como contención electoral y que ahora busca recuperar.

Para lo que suceda este año en la renovación de autoridades de la UCR y lo que pretenda para 2025 -cuando se venza su mandato como diputado-, Manes deberá meter los pies en el plato del partido, un espacio del que, dicen, no necesita servirse, pero que le puede aportar estructura y rosca, lo que no tiene. Algo así como “con el partido no alcanza, sin el partido no se puede”.