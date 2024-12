Expulsión o nada: el kirchnerismo rechaza una suspensión parcial a Edgardo Kueider y complica a Villarruel

Edgardo Kueider, hablando con el jefe de su bloque, Carlos Espínola. El kirchnerismo pide su expulsión.

Desde su lujosa prisión domiciliaria en Paraguay, donde está detenido por ingresar 211 mil dólares sin declarar, el senador de Provincias Unidas Edgardo Kueider podría mantener intacta su banca si entre sus pares, este jueves, no hay consenso para definir su salida. El kirchnerismo quiere echarlo y no acepta suspenderlo hasta el 1 de marzo, como propuso el PRO y Victoria Villarruel.

Además, La Libertad Avanza buscará embarrar la cancha con un proyecto para expulsar al senador de UP Oscar Parrilli, por su procesamiento en la causa que investiga el memorándum con Irán.

El destino de Kueider no está definido. Es que como ambas propuestas -expulsión o suspensión- requieren de los dos tercios para ser avaladas, si ninguna los reúne el entrerriano seguirá con su banca asegurada. A no ser que luego, en la sesión, se apruebe el pedido de licencia que el senador solicitó este lunes, aunque para eso también sería necesario el aporte de UP, donde luego de la reunión de este martes hicieron causa común para echar a quien fuera su compañero de bancada hasta 2023.

"De ninguna manera le vamos a dar vacaciones tres meses para que luego venga con una absolución de la justicia paraguaya. Es expulsión o que se haga cargo quien quiera salvarlo", sostuvo ante Letra P una autoridad de la bancada peronista, que este jueves tendrá al menos tres bajas por viajes al exterior.

Había cuatro miembros de UP que preferían la suspensión, pero optaron por no apartarse del bloque: Carolina Moisés, Fernando Rejal, Guillermo Andrada y Fernando Salino. "No nos vamos a pelear con nuestros pares por este tipo", explicó uno de ellos a Letra P. Si al menos una docena de votos de UP, la suspensión no reúne los dos tercios.

Con 30 presencias posibles, UP necesita al menos 15 aliados para llegar a una mayoría especial. El número puede bajar si hay bancas vacías del resto de las fuerzas. Hasta este miércoles no parecía posible que el peronismo consiguiera esa ayuda. Si el proyecto de expulsión no prospera, deberá tratarse el otro que fue incluido en el temario por Villarruel, que propone suspender a Kueider sin goce de haberes hasta el reinicio de las sesiones ordinarias. Fue firmado por Juez junto a Beatriz Ávila, Ezequiel Atauche (jefe de LLA) y el radical Pablo Blanco. El kirchnerismo vs. Edgardo Kueider Villarruel recién convocó a sesión este miércoles, tras la dura reunión de presidentes de bloque del martes, en la que Juez exigió no boicotear el pedido de abrir el recinto que había hecho UP, con Kueider como único tema. Para ese entonces, LLA tenía otro plan: aprobar la licencia del entrerriano y abrir el debate sobre su idoneidad moral en la Comisión de Asuntos Constitucionales, junto a un pedido de expulsión al kirchnerista Parrilli, por su procesamiento en la causa por el memorándum con Irán. El proyecto contra el neuquino fue presentado por el senador Bartolomé Abdala (LLA) y fue incluido en la sesión recién por la noche, tras una queja de Villarruel. "No hubo consenso entre los senadores para firmar ese pedido, lo cual lamento enormemente. Los argentinos de bien no queremos traidores a la Patria caminando por los pasillos de la Cámara por lo cual espero que los senadores de todos los bloques recapaciten y entiendan el cambio de época de una vez por todas", se había lamentado la vice en Twitter. Logró torcer el brazo del resto de los jefes de bloque y a última hora el expediente sobre el neuquino se sumó al temario, por expreso pedido del bloque libertario. "Ninguna otra bancada quiere sumar ese tema", informaron a LetraP desde LLA. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1866884545657688384&partner=&hide_thread=false Para no dilatar los tiempos, junto al presidente Provisional Abdala llamamos a una sesión mañana para que tratemos los actos inmorales que son de público conocimiento del senador Kueider, y que exponen una vez más la hipocresía del kirchnerismo.

Lo de Kueider es sin dudas un… pic.twitter.com/pFuMkRdKoz — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 11, 2024 La vice reconoció que "Lo de Kueider es sin dudas un bochorno que merece recibir un castigo ejemplar, aunque al kirchnerismo lo único que le importa es quedarse con su banca", en alusión a su eventual reemplazo si es expulsado, que sería la camporista Stefafnía Cora. Si se aprueba una suspensión o licencia, la banca del senador quedará vacía. La embestida peronista Las autoridades de UP, José Mayans y Juliana Di Tullio, están seguras de que ninguno de sus miembros votará la suspensión de Kueider si la expulsión no se concreta. Por si acaso, evalúan una conferencia de prensa previa a la sesión, convocada a las 11, para de ese modo dejar clara la postura y acusar a Villarruel y el PRO de ser cómplices de la eventual continuidad del entrerriano. De esa manera, buscarán presionar al resto de las bancadas a acompañar la expulsión de su colega detenido en Paraguay o ser acusadas de protegerlo. La UCR es el único bloque que no se expresó y se reunía en la tarde de este miércoles para discutir una postura. Blanco ya firmó el pedido de suspensión, pero el resto no se expresó. UP necesitaría un acompañamiento casi mayoritario del radicalismo para que prospere la expulsión. No lo creen posible pero lo intentarán, como también tratarán de correr a Juez y Guadalupe Tagliaferri, del PRO, quienes empujaron la sesión en la reunión de bloque de este miércoles. En LLA hay desconcierto. "Nadie tiene los votos pero lo vamos a intentar", dijo a Letra P una autoridad de la bancada. En el oficialismo aún no midieron los costos de un posible fracaso de la sesión, que será leído como una protección a Kueider del Senado. Lo debatirán hasta último minuto. No es fácil de resolver.

