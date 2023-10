Milei no se sintió aludido, pero cuando le preguntaron por esta propuesta en la conferencia de prensa que brindó este miércoles, sostuvo que, con el mismo criterio, debería haber un examen de economía para ser ministro. No anticipó si respalda la propuesta.

Con citas a Trump

El proyecto de ley de Gutiérrez incorpora el artículo 14 bis al Código Nacional Electoral, que indica que “todos aquellos que se postulen a cargos electivos como presidente y vicepresidente, deberán haber aprobado un examen oficial de actitudes psicofísicas previos a asumir sus respectivos cargos”. Deja en la reglamentación las cuestiones operativas.

En los fundamentos, Gutiérrez recuerda que la ley de riesgos de trabajo (24.557) obliga a los trabajadores a realizarse un examen psicofísico, “por lo que sería excesivamente razonable exigir los mismos para quienes tienen nada más ni nada menos que la conducción del destino y el futuro de un país entero”.

Actualmente, las condiciones para disputar por la presidencia son únicamente las incluidas en la Constitución, donde no se mencionan cuestiones referidas a la salud mental.

El diputado consideró que “analizar las aptitudes psicofísicas, no puede entenderse como un aspecto separado de la idoneidad para el cargo de que se trate. Su ausencia, será motivo de imposibilidad para ser candidato”.

Gutiérrez recordó que el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump “destacó la importancia de la evaluación psicotécnica antes de asumir el cargo” y afirmó que “cualquier persona que se postule para el cargo de presidente debe aceptar realizar una Prueba de Competencia Mental completa simultáneamente o antes con el anuncio de que se postula”.

La referencia a Trump no es casual: se trata de uno de los dirigentes venerados por Milei. El diputado también aludió al ex mandatario norteamericano Jimmy Carter, quien advirtió que los presidentes tienen riesgo de quedar discapacitados por enfermedades neurológicas. "No podemos dejar el país en manos de una persona que no tiene aprobado un examen psicofísico", cerró Gutiérrez.