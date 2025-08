Esteban Echeverría: el intendente Fernando Gray apuesta a la no campaña y mira de reojo la marca libertaria

Buenos Aires: Fernando Gray y una no campaña para ganar sin subestimar la marca de Javier Milei

Finalmente, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray , no saltó a otro espacio político ni fue con boleta corta en el distrito como se especuló. Compite en la elección de Buenos Aires dentro de Fuerza Patria llevando en el municipio que gobierna hace 18 años como primera candidata a su esposa, Magdalena Goris , conocida como “Magui Gray”.

Su estrategia de campaña es la no campaña. No hará grandes actos, ni promesas, ni anuncios. Sí recorrrerá mucho el territorio. Aunque todas las apuestas dan a su lista como ganadora, cerca del jefe comunal prefieren no subestimar a La Libertad Avanza porque -aducen- "la marca tracciona" pese a que lleva un candidato desconocido.