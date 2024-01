Defensoría del Pueblo de Córdoba: el festival de la rosca empezó con una danza de nombres

La pregunta que pica ahora es si las partes están dispuestas a refrendar ese acuerdo no escrito , que dejaba la Defensoría a la primera oposición. Si así ocurriera, quedaría claro que la transversalidad que propone Llaryora como método de construcción política, molesta, pero no tanto cuando hay rosca.

Con todo, Ochoa es un hombre bien codeado con la familia Negri. De hecho, en el poroteo interno de aportantes a la lista capitalina de De Loredo, el entonces jefe de campaña, Juan Negri, lo asumía como propio. El padre tiene sus tensiones con la dupla renovadora radical, pero el hijo se lleva de mil maravillas.

Esta vez, el PJ juega

El interés final en este nombre compartido entre dos núcleos enfrentados de la UCR cordobesa se verá en el momento del acuerdo legislativo. Ahora bien, el peronismo también tiene un nombre guardado: Francisco Fortuna, legislador e integrante de la mesa chica de Juan Schiaretti.

La situación hace suponer que el cordobesismo piensa revisar el viejo trato que cedía a la oposición la Defensoría.

Los gobernadores radicales Eduardo César Angeloz y Ramón Bautista Mestre mantuvieron a ombudsman del palo. El bellvillense y billarista condecorado, Nelson Filippi, ocupó la entidad desde 1994 a 2005. Por razones de salud, quedó a cargo la defensora adjunta, Jessica Valentini, hasta 2008, momento en el que el oficialismo impulsó al opositor Decara.

Truco repetido

En los pasillos de la veraniega Legislatura se escucha la posibilidad de que la discusión se declare desierta. Es decir, que Llaryora no proponga al titular de la Defensoría y en su lugar asuma la posta el defensor adjunto Hugo Pozzi.

Como contó Letra P, Llaryora quiere minimizar al máximo los contrapuntos en una Legislatura partida en dos mitades entre Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio. Un ejemplo reciente es la decisión de no proponer un reemplazo en el Tribunal Superior de Justicia, tras la renuncia de la vocal Mercedes Blanc de Arabel.

Oficialismo y oposición saben que la Defensoría de Pueblo es un cargo que se ocupa con el acuerdo legislativo. Ni Ramón Mestre como presidente de la UCR pudo imponer a su hombre de extrema confianza para el cargo, Jorge Font. Esa práctica no cambia.

La propuesta surge del Ejecutivo, pero el radicalismo no querrá ceder ese espacio que por derecho adquirido quiere mantener. No obstante, la negociación no podrá mantenerse ajena a la tensión que impregna el recinto con un Partido Cordobés voraz y una coalición que hace esfuerzos diarios para mantener la trabajosa unidad de la campaña electoral.