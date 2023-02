Estas obras son mías: Kicillof y el Presidente, juntos para la foto

Fernández y Kicillof se vieron las caras sólo en dos ocasiones en lo que va del año. La primera fue en el almuerzo que el Presidente organizó para intendentes a principios de enero en Chapadmalal, pero esa reunión terminó mal: el gobernador lo tomó como “una jugada fulera” para ponerlo en foto y montar, luego, operaciones mediáticas.

El segundo encuentro no fue mejor. Fue en el marco de la reunión de la mesa nacional del FdT en la sede del Partido Justicialista nacional, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, junto al kirchnerismo duro, Kicillof presionó al Presidente para que manifestara si será o no candidato. En esa reunión se decidió, además, la conformación de una comisión para pedirle a Cristina Fernández de Kirchner que revea su decisión de no ser candidata este año. Por el momento, la comisión aún no se conformó ni pidió cita con la expresidenta.

Durante su discurso, Kicillof destacó que la obra que se estaba inaugurando es “histórica” y “un hito” para la provincia de Buenos Aires y, en un guiño al Presidente, aseguró que lo “llena de orgullo ser parte de un gobierno que está haciendo estas obras a lo largo y ancho del país”. Aprovechó también para ir contra la Corte Suprema de Justicia por la quita de fondos de coparticipación para entregarlos a la Ciudad de Buenos Aires. “Alberto, yo te digo, vamos a defender los recursos de Buenos Aires y los recursos federales”, le dijo.

El Presidente destacó que en el contexto en que el macrismo dejó el país, más la pandemia y la guerra, se pueden hacer este tipo de obras porque “hay voluntad política”. Volvió a pedir “salir del ruido de la política para escuchar el murmullo de la gente” y le pidió a la gente “no cambiar el rumbo” en la próxima elección. “No importa quién va a presidir la Argentina, lo que importa es que sea uno de los nuestros”, lanzó sobre el cierre y en clave de interna.