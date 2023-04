Escándalo en Derecho: pelea a diestra y siniestra por las elecciones estudiantiles

“Pusieron vallas, patovicas y repartieron piñas para impedir que participen estudiantes y agrupaciones opositoras. La Franja Morada y Nuevo Derecho no querían que nadie los cuestione. No me sorprende, pero si me preocupa y mucho”, dijo Agustina Ferro, estudiante y militante de La Izquierda en Derecho.

“Desde principio de año que venimos alertando que las agrupaciones de Cambiemos y el peronismo quieren eliminar las elecciones universitarias anuales, porque no se bancan la organización estudiantil y los espacios de debate de ideas y propuestas. Por eso mismo no convocan nunca a asambleas y cuando lo hacen traen patovicas para que no se escuchen otras voces”, sostuvo la dirigente estudiantil.

https://twitter.com/chipicastillo/status/1648365071918153742 Una maniobra completamente antidemocrática de la Franja Morada y sus aliados, que vulnera el derecho a votar anualmente las conducciones de los Centros de Estudiantes en la UBA, según viene ocurriendo de 1983 al presente https://t.co/s1qQMq0Rke — Christian Castillo (@chipicastillo) April 18, 2023

Ferro también apuntó contra el peronismo universitario que controla los centros estudiantiles de otras facultades y tampoco convocan a elecciones. “Esto no es solo un problema de la Facultad de Derecho”, advirtió en declaraciones a la prensa.

Las agrupaciones opositoras en la UBA cuestionan que la propuesta de eliminar las elecciones anuales esconda la pretensión de algunos sectores de que quienes cursan el Ciclo Básico Común (CBC) dejen de elegir sus representantes, que hasta ahora con dos materias aprobadas podían votar conducciones de los centros de estudiantes.