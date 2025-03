Es el terrorismo de Estado, Javier Milei: cada vez más fuerte, Nunca Más

Frente a una multitud estimada en 400.000 personas por los organizadores –bien superior a la de 2024–, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; las referentes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y Elia Espen y el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel leyeron un duro documento contra el gobierno de Milei. "No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos", dijeron.