Encuesta: el 30% votaría en Córdoba a Agustín Laje, que se ubica como la mejor opción libertaria para octubre

Según el estudio de marzo, Laje lograría una intención de voto que sumaría un 29,7% entre quienes lo apoyarían decididamente y quienes seguramente lo harían en octubre. Casi el 28% de las personas encuestadas no tiene una opinión formada sobre él, lo que indica un alto margen para captar nuevos votantes. No obstante, el 42,4% no lo apoyaría.