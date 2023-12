Es en abril: el plan de acción de la CGT frente al Caputazo tiene mes bisagra

"No vamos a ser los primeros en salir a la calle para que nos digan que el plan de Milei fracasa por el sindicalismo desestabilizador. Se irá formando el clima y la demanda para una acción concreta. Por ahora, marcamos siempre nuestra postura crítica", dice uno de los integrantes de la mesa de conducción cegetista.

La hoja de ruta fue delineada en la reunión de urgencia convocada por la CGT conducida por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, a pocas horas del anuncio del Caputazo, de la que surgió un duro comunicado titulado "No es la casta; el ajuste lo paga el pueblo”, en el que brinda un pronóstico sombrío acerca del resultado del Plan Caputo, pero no adelanta un curso de acción en respuesta. Después de esa reunión, sí hubo una advertencia de la mano de sus secretarios generales: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados", dijo Daer, titular de Sanitarios.