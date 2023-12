La CGT, ATE y la CTA criticaron duramente las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Toto Caputo, y adelantaron que no se van a "quedar de brazos cruzados". "No hay plan económico, solo aumentos", apuntó el cegetista Héctor Dáer después de una reunión del sindicato .

Durante su discurso en la explanada del Congreso, Milei se refirió a los cortes de las calles y lanzó una dura advertencia a los movimientos sociales: "El que corta no cobra".

"Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad, puesto en nuestros términos: el que corta, no cobra", mencionó.