Entrenado en la interna del peronismo, Julio Alak cierra la grieta mayor y consigue una ordenanza clave

Alak no la tiene fácil en el Concejo local, integrado por 24 bancas . Gobierna en minoría con un bloque propio de diez escaños que de propio tiene apenas la apariencia, porque refleja la complejidad de aquel peronismo sumergido en una crisis que en otros distritos de la provincia de Buenos Aires está derivando en rupturas y nacimientos de ranchos aparte.

Julio Alak teje con paciencia en la Octava

Julio Alak Axel Kicillof.jpg Julio Alak con Axel Kicillof.

Como viene contando Letra P, en estas horas aciagas, Alak aplica todo el know how acumulado durante su vasta historia de roscas (en 1989 accedió por primera vez a la conducción del PJ platense y dos años después, a sus 33, ganó la intendencia) en un peronismo que, por su condición movimientista y por la complejidad de su composición interna, no suele tener paz.