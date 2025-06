Dietazo: Unión por la Patria no renunció al aumento y hubo conflicto en la UCR

Victoria Villarruel y José Mayans, jefe de Unión por la Patria.

El Senado tuvo una semana de caza de brujas, por la decisión de Victoria Villarruel de proponerle a los representantes que definan si aumentan sus dietas el 3,9%, un enganche con la paritaria estatal que está determinado por una resolución votada hace más de un año. Hasta este viernes por la tarde, Unión por la Patria no anunció la renuncia al incremento.

Aunque la decisión podría no ser unánime: fuentes del Senado distribuyeron un lista con los pedidos de baja al dietazo, en la que aparece el riojano Fernando Rejal. El senador, que integran el bloque Convicción Federal -uno de los tres de UP- no contestó los llamados de este medio.

El resto d el peronismo no había enviado una nota para congelar sus ingresos, que con el incremento alcanzan los $ 9,5 millones brutos. La Libertad Avanza y el PRO comunicaron oficialmente que la totalidad de sus miembros desistió de mejorar las dietas, mientras que la mayoría de los miembros de la UCR anunció que lo haría, pero sin embargo no hubo una comunicación oficial.

En cambio, sí informaron que cedían el aumento los integrantes de Provincias Unidas, que donarán el dinero al hospital Garrahan, igual que Mónica Silva, de Río Negro. Las duplas de Misiones y Santa Cruz también dimitieron del dietazo, que, de este modo, sólo correría para representantes de UP, que esta semana no dedicaron minutos a discutir el tema.

IMG-20250610-WA0067 (1).jpg José Mayans y Cristina Fernández de Kirchner. En en el peronismo consideran que no es necesario informarle la decisión a Villarruel, aún cuando resolución indica que cada representante debe hacer la opción del aumento o no. "No vamos a decir nada, que ella haga lo que quiera", señaló ante Letra P un senador de la bancada conducida por José Mayans, quien poco tiempo ocupó a la cuestión de las dietas porque acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en la semana de detención.

Unión por la Patria, con aumento A excepción de UP, en los bloques del Senado corrieron desde el martes una carrera por ser quién congelaba sus dietas primero. La Libertad Avanza primerió con el comunicado. "Mientras los argentinos están haciendo un esfuerzo tremendo, los senadores de esta casa no podemos aumentarnos el sueldo", señaló la gacetilla, en representación de sus seis miembros. Recién el jueves, el bloque del PRO, que tiene siete integrantes y una aliada (Beatriz Ávila), anunció que no tendrán aumentos. "Es una muestra de coherencia, transparencia y austeridad", de jactó la bancada amarilla. Provincias Unidas, a través de Lucila Crexell, presentó un proyecto de resolución para donar los aumentos salariales al hospital Garrahan. "La medida ya cuenta con antecedentes en el Senado, como en el año 2021 durante la pandemia, y buscar canalizar estos fondos hacia la compra de insumos y equipamiento", señaló la bancada, conducida por Carlos Espínola. El bloque Santa Cruz, integrado por José Carambia y Natalia Gadano, también envió una nota para renunciar al aumento. "La ciudadanía exige acciones concretas de austeridad de nosotros, sus representantes", señalaron. La UCR no difundió ningún comunicado, aunque el titular de la bancada, Eduardo Vischi, anunció la baja de su dieta. "Si bien se trata de una decisión estrictamente individual, no dudo en que muchos legisladores tomen el mismo camino", señaló el correntino. Un correligionario suyo explicó a Letra P que se negó a un comunicado oficial. "No hay que hacer publicidad por 200 mil pesos. Es vender humo", señaló. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PeteCoVischi/status/1932850181839396920&partner=&hide_thread=false Ante las consultas, comparto mi nota dirigida a la presidente de @SenadoArgentina, @VickyVillarruel, renunciando voluntariamente a percibir el aumento otorgado. En tiempos de cambios, que requieren de esfuerzos colectivos, debemos dar el ejemplo y acompañar a los argentinos. pic.twitter.com/tP9Xv5Zzuw — Peteco Vischi (@PeteCoVischi) June 11, 2025 También anunció su sueldo congelado Martín Lousteau. "Esto no resuelve el problema de fondo, para el cual nos aguarda el debate más profundo y para el que he presentado proyectos que esperan tratamiento", opinó. La dupla mendocina de la UCR (Rodolfo Suárez y Mariana Juri) anunciaron el martes que tampoco cobrarán un 3,9% más. Sin hacer comunicación pública, la misma decisión tomaron Carolina Losada, Eduardo Galaretto, Mercedes Valenzuela, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco, Daniel Kroneberger, Stella Olalla y Flavio Fama, quien pidió donarlo a la cooperadora Proayuda de la facultad de tecnología y ciencias aplicadas de la Universidad de Catamarca. Las dietas del Senado La resolución del Senado que sigue vigente fija las dietas en el equivalente de 2.500 módulos, otros 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. De esta manera, al aumentar el valor de los módulos -que reciben los empleados- también mejora el poder adquisitivo de quienes ocupan una banca. Villarruel sufrió los embates de Javier Milei por no haber impedido esa medida, aun cuando no es senadora y se votó en el recinto. Tras la paritaria de hace diez días, se le ocurrió firmar una resolución con la opción para que cada representante defina si quiere el enganche salarial. Con el acuerdo salarial firmado hace días, los módulos alcanzan los 2.376 pesos, por lo que cada representante del Senado cobrará $ 9,5 millones en bruto que, con los descuentos, podría oscilar en los $ 6 millones. Hasta ahora, sólo Unión por la Patria tendrá ese beneficio.

