Entre Ríos: los bloques del PJ ponen condiciones a la reforma previsional de Rogelio Frigerio

Durante estos últimos días, el Frente Intersindical en Defensa del Sistema Previsional mantuvo encuentros con el bloque Más para Entre Ríos ( PJ ) tanto en la Cámara de Diputados, donde es minoría, como en el Senado, donde posee una banca más que el oficialismo. En los dos casos los bloques justicialistas ratificaron que no apoyarán modificación alguna que no sea debatida con todos los actores del sistema previsional.

Las observaciones que le hacen al proyecto que defiende el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos , Gastón Bagnat , son básicamente tres. En primer lugar, cuestionan el índice que se toma, porque entienden que puede alterar el 82% móvil garantizado. En segundo término, objetan que el Estado provincial deba homologar todos los acuerdos paritarios que paga la Caja pero en cuyas paritarias no participa (por ejemplo, municipios o la justicia). Y, por último, tienen dudas respecto de la evolución financiera de la reforma; es decir, cuánto impactó lo ya hecho y si las reformas que saldrían por ley tendrían efectos a mediano y largo plazo ¿por qué el apuro para sacarlas?, plantean.

Según un texto de análisis técnico que circula entre los trabajadores y trabajadoras, esto “cambia estructuralmente el esquema de reajuste desacoplando la relación automática porcentual haber en actividad/haber en pasividad de la ley 8.732 (82% móvil)”. Un punto sucedáneo de este es que se elimina el 85%, que se logra cuando sobran años de aporte y se compensan con más movilidad. Para los sindicatos el cambio no se vería reflejado en un gran beneficio financiero para las arcas provinciales.

Que la Provincia, que paga las jubilaciones y pensiones, homologue las paritarias que luego debe afrontar aun cuando no tiene una relación directa suena razonable según la explicación que dan en Casa Gris. Sin embargo, en el peronismo entienden que se pone en riesgo el traslado de los beneficios al sector pasivo, tanto en el porcentaje como en el plazo en que se pagará, ya que eso dependerá de la decisión que tome el Gobierno Provincial y del tiempo en que lo haga. Elucubrando, van más allá y plantean que “podría ocurrir que si la autoridad de homologación no ratifica -por el motivo que sea- un determinado incremento o rubro salarial, aunque sobre este se realicen aportes y contribuciones, no sería trasladado en ninguna proporción al haber en pasividad”.

Respecto de la evolución de las medidas, el sindicalismo plantea que debe informarse con precisión el impacto en la Caja del incremento de tres puntos de alícuota de aportes patronales (que es lo que pone el gobierno) y contribuciones personales de los trabajadores activos del sector público, que estaba hasta 2023 en el 16% cada uno. Y, sobre todo, cómo y en cuánto tiempo impactarán las reformas que se buscan realizar por ley. Ello porque si el impacto es a mediano y largo plazo, analizan, no hay necesidad de hacer nada a las apuradas. En la otra vereda, el Gobierno espeta que el peronismo se pasó 20 años sin soluciones de fondo mientras el problema se profundizaba.

Por último, se explica que hasta ahora la ley nunca tuvo un decreto reglamentario para aplicarla y el hecho de que la modificación lo introdujera "genera el riesgo de que por esa vía el Poder Ejecutivo (Gobernador) establezca unilateralmente condiciones", argumenta el texto de trabajo del sindicalismo.

Para dar respuesta a estos puntos, la Intersindical adelantó a Letra P que presentará un pedido de informes dirigido al presidente de la Caja.

Qué dicen los bloques del PJ

En la misma semana los bloques del peronismo en Diputados y en Senadores apuraron posicionamientos preliminares respecto de la reforma previsional que impulsa Frigerio. Para ello recibieron la postura del sindicalismo entrerriano. La coincidencia fue, amén de las palabra utilizadas, no avalar una reforma que no tenga el consenso de los trabajadores y de las trabajadoras.

“Nuestro compromiso es el de la escucha atenta y la defensa de los activos y pasivos, y sus familias. No habrá norma sin consenso”, dispararon desde el bloque PJ en el Senado y argumentaron: “Hay una enorme deuda del gobierno nacional para con nuestro sistema previsional que debe saldarse. Y vamos a sumarnos a todo reclamo legítimo en favor de nuestro sistema previsional. Y no dudaremos en apoyar la sostenibilidad de la Caja, pero no será a costa de vulnerar derechos esenciales”.

En tanto, los diputados y las diputadas sostuvieron en un comunicado que “el bloque justicialista ratificó que no apoyará ninguna modificación que no sea debatida con todos los actores del sistema previsional, en una marco de debate en el que se respondan todas las inquietudes y se analicen las alternativas que sostenga el sector gremial”.

Senadores y senadoras con Intersindical reforma previsional.jpeg El Frente Intersindical en Defensa del Sistema Previsional con senadores y senadoras del peronismo.

Bagnat fue a escuchar a la Intersindical

En la sede de la seccional Paraná de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se llevó a cabo un encuentro del Frente Intersindical al que fue invitado, y concurrió, el presidente de la Caja. En ese encuentro, Bagnat reconoció que había aspectos de la redacción que podían ser modificados pero que “de ningún modo” algún punto significaba una quita del 82% móvil.

Al respecto del encuentro, el Frente dijo que “sigue sin ser clara la necesidad de esta reforma así como la rapidez con que se pretende resolver. Además, lo que aparece en el texto presentado en las Cámaras legislativas, no se condice o deja margen a diferentes interpretaciones”.