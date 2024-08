Entre Ríos: el PJ rechaza el RIGI de Milei, pero le abre la puerta a la versión local de Rogelio Frigerio

En una reunión conjunta los dos bloques de la tropa peronista trataron, entro otros temas, los referidos a los regímenes de inversiones. Las versiones sobre qué hacer frente a esto son encontradas. Algunas fuentes refieren que hubo un principio de acuerdo para rechazar tanto la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) como para marcar una visión crítica, aunque no de rechazo pleno, al Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones ( RINI ) que impulsa el gobernador Frigerio. Sin embargo, hoy esto no está del todo claro en el bloque de senadores, que se reunirá el próximo martes junto Diputados para abordar nuevamente, aunque más en profundidad, el tema.

Qué hace el peronismo en Diputados

Los diputados y diputadas decidieron no votar la adhesión al RIGI “porque no genera empleo, forma parte de una política nacional que destruye el empleo y perjudica la inversión local”, según explicó una fuente legislativa que recitó los mismos argumentos que esgrimió Unión por la Patria (UP) para no acompañar el texto en el Congreso.