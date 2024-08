Rogelio Frigerio apura su reforma previsional para evitar una "implosión" del sistema jubilatorio en Entre Ríos

Las reformas planteadas en el texto y que ya han objetado los sindicatos tienen tres ejes centrales, todos sustanciales a la hora de moderar el déficit del sistema, pero “blindando”, según dijo el presidente de la Caja Gastón Bagnat , el 82% móvil y las edades jubilatorias, que están en 57 años para mujeres y 62 para varones. “Teníamos miedo de que si esto seguía así no se pudiera defender”, se sinceró el funcionario y agregó: “Como todo proyecto de ley, es una etapa deliberativa en la cual participa otro poder del Estado, como el Legislativo”.

Aquí será importante la posición que terminen adoptando los bloques del peronismo en las dos cámaras. Durante el gobierno de Gustavo Bordet se inició un proceso de modificaciones, vía decisiones administrativas, pero que, entienden hoy en Casa Gris, no hicieron mella al déficit. En la previa se especula con el equilibrio que deban realizar entre la responsabilidad y la relación con los gremios.

“Vamos a defender nuestra caja provincial y el 82% móvil que es algo que no tienen otras cajas provinciales y mucho menos las jubilaciones nacionales de ANSES ”, definió el gobernador Frigerio y agregó: “es algo caro a lo nuestro, a Entre Ríos, y lo vamos a defender. Pero para defender la caja provincial y los derechos del 82% móvil, no podemos seguir haciendo lo mismo porque íbamos claramente a una implosión del sistema jubilatorio. Teníamos que hacer reformas y las estamos haciendo“.

“No se puede patear la pelota para adelante", disparó con metáfora futbolera y cerró: "Si queremos defender nuestra caja, el 82% móvil, si queremos defender a los actuales y futuros jubilados, tenemos que hacer cambios, reformas, que estamos encarando porque ya no se puede dilatar más“.

Los cambios que propone Rogelio Frigerio para salvar el sistema

El primero de los ítems refiere al pedido de la Provincia de participar de todas mesas de paritaria salarial que luego deben abonar como haber, con el objetivo de ordenar los incrementos sectoriales. En el presente, por ejemplo, el gobierno no participa de las paritarias salariales de los municipios, pero sí luego sus trabajadores y trabajadoras gozan del sistema de jubilación provincial, teniendo que otorgar aumentos que no deciden. Lo mismo sucede con las jubilaciones del sector bancario (que quedaron de cuando existía un banco estatal) o con el sistema de “enganche” para empleados y empleadas de la justicia.

La carta que tiene la Provincia para poder sentarse en las mesas salariales, aunque no para definir aumentos, está dada porque cada escalafón debe solventar su déficit. Algo que no hoy no sucede y termina financiándose con el Tesoro General. Así, haciendo uso del artículo 14 de la Ley 8.732, el Ejecutivo puede negociar con los municipios para que contribuyan a solventar el agujero de la Caja.

“La paritaria provincial este mes fue del 5%, hay municipios que están dando el 45% y ese 45% después se lo tenemos que trasladar a los jubilados y jubiladas. Entonces, es el momento donde tenemos que generar sentido común”, ejemplificó Bagnat y completó: “Si un municipio da un aumento muy por encima de la paritaria provincial, debiera blanquear determinados ítems para que sean remunerativos en el recibo”.

Los otros dos puntos del proyecto de ley pretenden eliminar lo que se denomina “3x1”. El mismo refiere a la posibilidad de que el trabajador o trabajadora puede bajar un año que le falta para la edad jubilatoria por cada tres que le sobran de aportes previsionales.

El último aspecto elimina la posibilidad de acceder al 85%, que se logra cuando sobran años de aporte y se compensan con más movilidad. Se aclara que ni este punto ni el anterior va a horadar los derechos de quienes están pronto a jubilarse. Son medidas que se toman para confluir a la sustentabilidad en el mediano y largo plazo, según la Casa Gris.

Reforma Sistema Previsional - Entre Ríos.pdf El proyecto de reforma del sistema previsional que ya se encuentra en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Qué se hizo hasta ahora

Mediante un decreto, la provincia estableció que los beneficiarios de jubilaciones de regímenes especiales aporten una alícuota de tres puntos hasta cumplir con la edad jubilatoria ordinaria.

Además, se impuso un incremento de tres puntos de alícuota de aportes patronales (que es lo que pone el gobierno) y contribuciones personales de los trabajadores activos del sector público, que estaba hasta 2023 en el 16% cada uno.

En 2023, el déficit de la caja llegó al 41% con una proyección del 43% para este año. Sin embargo, mediante ordenamientos administrativos se corrigió este registro a la baja en el primer trimestre de 2024, ubicándolo en el orden del 37% y del 32% con los incrementos de alícuotas.

En la administración se ufanan de haber reducido un 10% el déficit del sistema en el primer semestre y tener la potencialidad de bajarlo otro 10% si ANSES envía los fondos que adeuda, paro lo que ya se hicieron reclamos y trámites administrativos y se formalizó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sindicatos rechazan reforma previsional 1.jpeg Sindicatos cuyos pasivos cobran de la Caja de Jubilaciones y pensiones de Entre Ríos.

La posición de lo sindicatos

Mientras las reformas que se podían hacer vía decreto rigen y se aplican y el trámite legislativo está pronto a comenzar, lo sindicatos tuvieron un inusual encuentro de unidad donde marcaron un rechazo a la reforma previsional.

“Coincidimos en que la problemática de la Caja de Jubilaciones de la Provincia debe ser abordada, discutida y resuelta dentro del marco de su función estatal y social”, reconocieron pero, a renglón seguido, señalaron: “sin que las trabajadoras y trabajadores sean quienes sigan pagando un déficit del que no somos responsables”.

De la convocatoria participaron las conducciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Asociación Gremial del Magisterio (AGMER), Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Sindicato de Obreros y Empleados Viales (SOEVER), Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM), Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SPOSER), Asociación del Personal Superior Municipal (APS), Sindicato de Luz y Fuerza, La Bancaria, Sindicato de Empleados de la Obra Social de la Provincia (SEOSPER), Sindicato del Seguro y la Unión del Personal Túnel Hernandarias.