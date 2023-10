En el entorno directo del alcalde confiaron a Letra P que Larreta aceptó porque "no quedaba otra". “Horacio esperaba que esta convocatoria fuera antes, pero ella la pateó”, le reprochan a Bullrich. “Aceptó porque es un hombre de partido. No va a quedar como un traidor porque no lo es”, arriesgaban la definición que exuda puro sentido común.