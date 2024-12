Enfrentada a Javier Milei, Victoria Villarruel se refugia en su juventud y pide lugares en las listas

Los villarruelines se defienden acusándolos de armar carpetazos internos, pero no muestran sus armas: sus cuentas en redes sociales tienen pocos seguidores, entre ellas la llamada La Derecha Argentina (@derecharg). Lemoine argumenta que no entiende como la vice tiene miles de interacciones con ese escaso volumen de respaldo 2.0 y sospecha que contrató bots.

Por favor publiquen los "dos" carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneas hacer inteligencia sobre los… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 16, 2024

El futuro de Victoria Villarruel

La tensión con Milei se reinició con una entrevista que el Presidente brindó hace un mes, en la que sostuvo que ella "no tiene ninguna injerencia" en la administración libertaria; y luego escaló sin pausas. Este viernes, volvió con denuncias sobre irregularidades en el traspaso de mando durante la sesión en la que se expulsó a Edgardo Kueider y que obligaron a Villarruel a romper el silencio. El domingo, a través de un largo posteo, aclaró, por si hacía falta, que no saca los pies del plato y que en 2025 apoyará a La Libertad Avanza.

Eso sí, en su entorno no ocultan que buscará colar a los villarruelines en las nóminas, una misión imposible si no logra acercar posiciones con MIlei, pero que intentará de todos modos. “Se resolverá en su debido momento. No tenemos ansiedad, sino templanza”, fue la respuesta de los voceros de la vicepresidenta, sobre la negociación por las listas. Tienen una carta para mostrar: las encuestas siguen siendo favorables a la vicepresidenta.

El año pasado, Villarruel logró ubicar en la nómina de Buenos Aires al diputado Guillermo Montenegro, de quien luego se distanció. Era su asesor político y nunca fue reemplazado. Fue quien coordinó la sesión que repartió autoridades en diciembre.

villarruel rezando.jpg Victoria Villarruel rezando.

Por aquel entonces, la vicepresidenta era parte del Partido Demócrata, una de las fuerzas que aportó la construcción del frente que llevó a Milei a la presidencia, que ya no será necesaria porque el sello de LLA funciona como partido propio. La lapicera estará a cargo de Karina Milei, principal rival de la vice.

Si queda fuera de la campaña, Villarruel no prevé romper con Milei, pero el destrato explicará sus futuros gestos de diferenciación, si es que se repiten.

Senado, cerrado

Milei no oculta que quiere que la cámara alta no funcione hasta diciembre de 2025, para cuando imagina un recinto que tenga mayor presencia libertaria. El oficialismo viene del traspié del último jueves, cuando la vicepresidenta no logró evitar la expulsión Kueider, un senador peronista que ofició de alisado. Su plan era que fuera suspendido para evitar que la banca la ocupara Setefanía Cora, de La Cámpora. Villarruel reunió a los jefes de la oposición dialoguista y terminó a los gritos con Luis Juez (PRO) y Eduardo Vischi (UCR) claves para que LLA tuviera alguna posibilidad de reunir cuórum sin ayuda de UP.

Sin Kueider, el recinto tiene un máximo de 37 votos si se excluye al peronismo, lo justo para el cuórum. La vicepresidenta no controla ese lote y ya empezó a tener problemas para la interlocución. Los partidos provinciales, por caso, no tienen garantías de que hablar con ella es quedar bien con el Gobierno, que es lo que buscan.

De esta manera, las chances de que haya un 2025 con el Senado cerrado son altas. Villarruel no puede hacer mucho. Sólo la acompaña su juventud.