El plan y las armas de Victoria Villarruel para desafiar a los Milei

El comentario habitual que recibe Villarruel es que mal no le va. Según las encuestas que circulan en las oficinas libertarias, es la dirigente del espacio que mejor mide, con una ventaja sobre Milei : sostiene adhesión entre los jóvenes y también en el votante antiperonista, que aún mira con desconfianza al Presidente. Es al electorado que ella se dirige cada vez que sale de gira.

"Sólo por eso, Victoria es mejor candidata que Javier. Y está muy por encima de Patricia Bullrich , que es la figura con la misión de atraer el electorado hostil. Lo que está logrando es que no pueda ser desplazada de las discusiones electorales del espacio", explicó a Letra P un legislador libertario que de vez en cuando logra hablar con la vicepresidenta.

Este grupo es el que la vicepresidenta denomina en las redes "villarruelines" y tienen una flamante coordinadora: Abril Fernández Soto, una joven con pasado militante en Republicanos Unidos, la agrupación que tuvo como referente a Ricardo López Murphy, dedicada a reclutar jóvenes de derecha.

El armado de Victoria Villarruel

Fernández Soto mantiene un perfil bajo, con una cuenta de Twitter en la que no identifica su apellido, que usa para compartir los posteos de la vicepresidenta y sus seguidores. Fuentes cercanas a Villarruel confirmaron a Letra P que la militante tiene el rol de engrosar las filas en cada rincón del país. "Es probable que pronto se realice un acto", anticiparon. Todavía no hay fecha y lugar.

Es que por ahora la juventud mantiene perfil bajo y Villarruel realiza sus recorridas en soledad. No tiene un equipo político armado y para las cuestiones operativas se respalda en sus funcionarios del Senado. "Es una mesa de gestión, no de construcción política", aclaran en su entorno vicepresidencial.

Hasta enero, el constructor político del villarruelismo era el diputado Guillermo Montenegro, pero su relación con la vice se rompió en marzo, por motivos desconocidos. Ambos hacían base en el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, donde se fueron después del cierre de listas, con denuncias judiciales sobre el uso del sello. Villarruel sigue siendo afiliada.

Es ridículo que (con el sistema electoral actual) la banca pertenezca al diputado electo y no al partido. Nadie metió una boleta por estas 9 personas. https://t.co/mj6otSB99f — Abril (@abriifer) July 11, 2024

Después de su conflicto con Karina Milei por sus declaraciones futboleras sobre Francia, la vicepresidenta dobló la apuesta: mantuvo el tuit polémico fijado en la cuenta Twitter, armó una agenda propia y este miércoles, justo cuando el Presidente viajaba a París, cuestionó las silbatinas al himno nacional durante el partido de fútbol de los juegos olímpicos. Esa es parte de su agenda.

Tampoco fue casual que su actitud sea cuestionada por la diputada Lilia Lemoine. "Fijar el tuit fue una provocación", dijo la única legisladora de contacto diario con el Presidente.

La agenda de la vice

Aunque la vicepresidenta no lo reconozca, sus recorridas apuntan a consolidar el votante antiperonista que Milei no tiene por sí mismo, que en octubre votó a Bullrich y recién tomó su boleta en el ballotage. Se trata de una porción del electorado que nunca votaría una oferta del PJ, pero no confía en el Presidente.

A grandes rasgos, en La Libertad Avanza identifican en este heterogéneo segmento a los adultos mayores, familias de altos ingresos y al votante conservador, que incluye desde poblaciones rurales hasta la aristocracia de algunas provincias. El poderío de Villarruel, explican en LLA, es que puede combinar la adhesión de estas franjas de la sociedad con la juventud. Mauricio Macri jamás lo consiguió.

Casualidad o no, Villarruel aborda alguno de los sectores antiperonistas cada vez que tiene un conflicto con Karina Milei. Por caso, en la última semana de campaña, cuando empezaron sus cortocircuitos con la hermana del Presidente, armó una caminata por Recoleta, donde levantó un eslogan propio. Fue su primer desafío. La semana pasada se fue a la fiesta provincial del Poncho, en Catamarca, y a su regreso visitó la exposición de la Sociedad Rural Argentina, donde volverá el domingo para un reencuentro protocolar con el Jefe de Estado.

La queja agraria será la de siempre: que se eliminen las retenciones a las exportaciones, que Milei sostiene y hasta quiso aumentar en enero. Villarruel no está de acuerdo y lo expresó luego de visitar la exposición. Cuentan los libertarios que también lo ha dicho en reuniones que tuvo con productores, durante sus habituales recorridas en provincias.