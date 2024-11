Encuesta en Entre Ríos: Rogelio Frigerio supera en imagen positiva a Javier Milei

El titular de la consultora Datos, José Torres , explicó que “Milei arrancó en general en Entre Ríos y en el país con una aprobación de entre 55 y 60%. Estos números claramente han disminuido en estos 11 meses. Hoy los índices de aprobación de Milei están en el 40% o un poquito arriba, los índices negativos están entre 30 y 35% y el resto es regular o no puede opinar, es decir que están muy parecidos".

Torres ponderó que "aquellos que aprueban la gestión de Milei no necesariamente dicen que la aprueban porque están viviendo mejor o hay un creciente bienestar económico, sino que hay una respuesta más de tipo político y una mirada más general de la política de Milei”.

En esa misma línea, destacó que la aprobación del gobernador Frigerio “está un poquito más arriba que la de Milei en la positiva", pero puntualizó que registra una imagen negativa mucho menor que el Presidente. "Aquellos que consideran negativa la gestión de Frigerio no llegan ni al 20%”, señaló.

“¿Qué pasaría si van separados para la lista de senadores? En esa especulación existe el riesgo de que el justicialismo gane y se lleve dos bancas. Por eso digo que el ir juntos o no es una decisión política que involucra directamente al gobernador y al Presidente. Creo que va a ser un acuerdo del gobernador Frigerio con el presidente Milei, no creo que necesariamente sea un acuerdo de los dirigentes de LLA de Entre Ríos y los dirigentes de Juntos”, analizó Torres.

Finalmente, la encuestadora reflejó una caída considerable en la imagen positiva del exgobernador Bordet. “Tuvo un altísimo índice de aprobación durante la gestión, decayendo un poco sobre el final, pero la llegada de Juntos y Frigerio al gobierno sacó a la luz alguna sospecha de ilícitos por enriquecimiento y que las cosas no estaban tan bien como se decía. Ante un elemento personal y un elemento de gestión, inmediatamente la gente tomó nota de esto y revisó la imagen de Bordet. Claramente ha caído. No está en un índice muy bajo, pero no es la figura que en algún momento fue”, cerró Torres.