El economista ultraliberal también muestra una marcada ventaja entre el electorado de entre 16 y 35 años, mientras que Bullrich concentra su mayor cosecha en el grupo de quienes superan los 56 años. Más parejo en el reparto, Massa encuentra más adhesiones entre la población que se ubica entre los 35 y los 55 años.

Milei es, además, el candidato que mayor se proyecta en la batalla por quienes votaron en blanco o no fueron a votar el pasado 13 de agosto. Entre los consultados por CB, el 31,4% optaría por el líder de La Libertad Avanza, el 19,1% elegiría la opción de Juntos por el Cambio, y 14,1% se inclinaría por la propuesta de Unión por la Patria. No obstante, el 16,1% volvería a optar por no elegir a ningún candidato y el 13,4% todavía no tiene decidido su voto.

La proyección de votos positivos que lleva a cabo la consultora dirigida por Cristian Buttie, otorga un eventual 35,3% a Milei y 30,8% a Massa; dejando a Bullrich con 27,7%, a Schiaretti con 4,2% y a Bregman con 2%.