Desdoblamiento en Buenos Aires: Carlos Bianco y Teresa García se revolean con la Constitución

Bianco leyó el artículo 144 que menciona las atribuciones del gobernador y dijo que la convocatoria a elecciones no le corresponde a la Legislatura bonaerense : “Está muy bien pedirle a (Javier) Milei que respete la Constitución, pero también hay que respetarla en la provincia de Buenos Aires ...”, ironizó. Además, señaló la presentación del proyecto del kirchnerismo como “intempestiva”, e insistió con el desdoblamiento al citar un documento en ese sentido firmado por 47 intendentes el último viernes.

García admitió que la Constitución faculta al gobernador para convocar a elecciones, aunque aclaró que esa es “la única atribución que se le da al Poder Ejecutivo en materia electoral". “Sr. Ministro, háganos el favor de no mentirle a los y las bonaerenses”, castigó la senadora y le recordó a Bianco que “otros diputados, cercanos a la postura del gobernador, presentaron su proyecto, también formalizando su posición y nadie interpretó ello como la ruptura del diálogo”.

Sin acuerdo, la Legislatura bonaerense no se mueve

El último jueves el presidente del bloque de UP en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, pidió un cuarto intermedio para el próximo 3 de abril, fecha en la que debería tratarse la suspensión de las PASO. No obstante, en ningún espacio político hay optimismo de que la misma vaya a realizarse si antes no hay un acuerdo puertas adentro del peronismo para poder discutirlo en el recinto.

berni teresa garcia.png Teresa García

En las últimas semanas, la interna del peronismo llegó a su punto más alto con la presentación de los proyectos que cada una de las tribus venía defendiendo de manera subterránea. Primereó el espacio del gobernador con un texto propio para suspender las PASO y modificar el calendario electoral. Los once representantes de Kicillof en la cámara baja se sentaron en sus bancas para una sesión que pidió la oposición y que nunca llegó a concretarse por falta de cuórum.

Una semana más tarde, el proyecto de García volvió a sacudir el ecosistema peronista con la propuesta de suspender las primarias y que las elecciones generales sean concurrentes, justo lo que Kicillof no quiere. Esto parece haber destruído los puentes que se venían construyendo entre las partes para tratar de llegar a una posición en común lo más rápido posible, mientras ya empezó a correr la cuenta regresiva de las PASO, anunciadas para el 13 de julio.