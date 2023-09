En la Cuarta, la suma de las listas de JxC obtuvo en agosto 42,7% (130.744 votos), contra el 50% que consiguió en las elecciones de medio término (179.648 votos) y el 46,3% de 2019 (189.085 votos). Un intendente le dijo a Letra P que en esta región del noroeste deberán “trabajar fuerte el corte de boleta a nivel gobernador, en el caso de que la gente no quiera poner la boleta entera; tenemos que pensar que no hay segunda vuelta, se define por un voto”.

Quinta

Distinto es el caso de la Quinta sección. Allí, JxC sacó el 40,51% (288.036 votos), lo que le alcanzó para ganar la elección. Sin embargo, son 11 puntos menos que en 2021, cuando consiguió el 51,1% (404.897 votos), más cerca del 48% de las ejecutivas de 2019, cuando llegó al 48,07% (433.398 votos). Sobre una base de más de 1,2 millón de electores, la coalición apuesta “mantener lo que sacamos, con eso estaríamos más que satisfechos”. La razón, le explicó un candidato de esa sección a este medio, es que “en 2021 no tuvimos tres actores, no tiene nada que ver con estas PASO. Nosotros tenemos que consolidar lo que sacamos”, y aseguró que esta vez no habrá que “subestimar el efecto Milei, que por no tenerlo en cuenta nos terminamos comiendo este garrón”. En la Quinta, que elige 11 bancas a la Legislatura, triunfó la lista encabezada por Diego Garciarena (Grindetti), por sobre la de Matías Civale (Santilli), que juntas, vencieron a la que encabezó Gustavo Pulti (UP). Bastante más lejos quedó LLA, con Alejandro Carrancio, quien seguramente consiga una banca en la Legislatura y arrastre consigo una o dos más.

Sexta

En la región del suroeste bonaerense, JxC obtuvo 39% (141.445 votos), muy por debajo de lo conseguido hace dos años, cuando en las elecciones de medio término la coalición sacó el 52% (217.395), cerquita del 51% (242.676) de 2019. En diálogo con Letra P, un armador seccional señaló que habrá que reforzar lo hecho en Bahía Blanca, donde LLA hizo una buena elección e incluso amenaza con arrebatarle el municipio, que defenderá la senadora Nidia Moirano, ahora en alianza con su competidor en las PASO, Andrés De Leo.

En cuanto a lo seccional, “habrá que poner en valor a Juntos como gente que puede gobernar. Milei no tiene arraigo territorial ni experiencia de gestión”, dijo el dirigente y siguió: “En cada localidad hay estrategias distintas, pero siempre siguiendo el esquema nacional. En 2019 ganamos las PASO por la misma diferencia que ahora, 43 puntos, después sacamos 51 en la general, pero no era una elección de tercios como ahora”. En ese sentido, sucede lo mismo que en la Quinta, donde los votos que fueron a LLA supieron ser de un JxC, que buscará recuperarlos: “Tenemos que conservar al votante de Juntos y buscar a los que no votaron, que antes se habían volcado por nosotros. Será una campaña más localizada”, sostuvo el dirigente.

La sección, por la que se eligen seis representantes para el Senado, tiene a 640.670 personas en condiciones de votar y tuvo como ganadora en las PASO a la abadista Nerina Neuman, sobre la boleta que auspiciaba Horacio Rodríguez Larreta con Karina García. Atrás quedó la nómina encabezada por Marcelo Feliú y Ayelén Durán (UP) y en tercer orden, la boleta libertaria de Sergio Vargas.

Con todo, Abad aseguró aquella tarde en el Comité Provincia de la UCR que, además, la estructura de Buenos Aires contará con dirigentes de otras provincias con fuerte peso nacional para colaborar en levantar la boleta de Grindetti, que empuje, a su vez, la de Bullrich. “Contamos con dirigentes nacionales para venir a trabajar en la provincia, como (Carolina) Losada, Mario Negri, y explicar que la única fuerza en condiciones de gobernar es Juntos”, arengó en su momento.