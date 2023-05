En ese sentido, Pérsico definió como "un compañerazo" al ministro del Interior, Eduardo de Pedro , quien suena como uno de los nombres que CFK podría señalar como precandidato del al FdT. No obstante, indicó que hay cosas en las que está de acuerdo " y otras en las que no".

Pese a la incertidumbre, remarcó que los sectores peronistas y kirchneristas cuentan con una porción del electorado a su favor que les permitirá llegar a una instancia de ballotage.

"Tenemos una base de 30 y pico de puntos firme para el ballotage, el peronismo está seguro. No es que estamos bien tampoco, venimos de no cumplir de muchas de las tareas que habíamos prometido, por ejemplo, no pudimos normalizar la economía pero a pesar de eso, los otros son peores", manifestó y remarcó que el oficialismo está "competitivo" porque "la derecha tiene un quilombo bárbaro".

Según estimó, la oposición tradicional representada en Juntos por el Cambio (JxC) entró "en un fin de ciclo ya que ha salido otro partido de derecha competidor" personificado en la figura de Javier Milei. Sin embargo, pese al crecimiento que le atribuyó, opinó que este sector tiene poca proyección.

"El PRO está agonizando, el radicalismo ha avanzado. Se ha dividido el espacio de la derecha y creo que el espacio de Milei es una pompa de jabón: hay que dejarlo hablar un tiempo y se va a caer solo", evaluó.