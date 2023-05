El cristinismo no se rinde: arma el 25 de mayo como última carta para convencer a CFK

El nuevo anuncio público de Cristina Fernández de Kirchner con su decisión de no ser candidata a nada en las elecciones no frustró los sueños del cristinismo que buscará “reventar la Plaza de Mayo” el 25 de mayo para conseguir “romper la proscripción” de la vicepresidenta, que será la única oradora en el acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner .

“Hasta el 24 de junio nuestra candidata es ella”. La declaración de uno de los organizadores del acto que se celebró este miércoles en la sede de Smata para reconfirmar la convocatoria para el 25 de mayo, que no se frustró por la carta de la vice del día anterior, resume el espíritu del cristinismo, que no se resigna a dar por perdida la posibilidad de que ella no compita por la Presidencia.