Elisa Carrió 2025: regreso a los 90 embanderado en la clase media

Carrió había pronosticado antes que nadie lo que se venía. En junio de 2023, previo a las elecciones primarias, fue la primera en advertir que Mauricio Macri se encaminaba a cerrar un acuerdo político con Milei y que aplicarían un “ajuste brutal” sobre la clase media. La relación entre Carrió y el expresidente ya era tensa. Desde entonces, no volvieron a cruzar palabra.

"Tenés una recesión brutal. Están las facturas de luz, de gas. Ves cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo. No hay un punto en V, hay una U muy larga”, dijo Carrió, que mostró, como ejemplo, su caso personal. Llevó a una entrevista en TN su recibo de haberes jubilatorios, por $ 742 mil y contó que tuvo que pagar $ 190 mil de luz, gastó $ 300 mil en remedios y se afilió al PAMI. “Te mato si no sacás algo”, relató Lilita que le mandó decir al ministro Toto Caputo, vía Martín Menem, sobre la licuación de salarios y jubilaciones.