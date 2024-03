Jubilaciones: Unión por la Patria buscará prohibir en Diputados el pago desdoblado

Live Blog Post

Sergio Massa: "La gente no se equivoca, en todo caso la estafan"

Durante el congreso del Frente Renovador en el que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, ungió al ex ministro de Transporte y diputado, Diego Giuliano, como nuevo presidente de su partido, el ex candidato a presidente por Unión por la Patria remarcó que al votar "la gente no se equivoca, en todo caso la estafan".

El último viernes Massa aseguró que es un "error" pararse "con el dedo acusador" para decirle a la gente que "se equivocó a la hora de votar", mientras que dijo que el problema es "el daño" que va a vivir la sociedad por "la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de pequeñas y medianas empresas" .

"La gente no se equivoca, en todo caso la estafan. El problema es el daño que todos sabemos que va a vivir la sociedad, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la caída de competitividad exportadora de nuestro sector productivo", explicó el exministro.