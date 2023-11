Elecciones 2023: cuál es la sanción por no votar en las PASO

Primera infracción injustificada: $50.

Segunda infracción injustificada: $100.

Tercera infracción injustificada: $200.

Cuarta infracción injustificada: $400.

Quinta infracción injustificada: $500.

Sin embargo, la multa no es la única sanción que enfrentan quienes no cumplen con su obligación cívica. La Dirección Nacional Electoral (DNE) explica que, de no justificar la ausencia a la jornada lectoral, la persona infractora no podrá "ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección". Incluso, si la multa queda impaga, tampoco "podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año".