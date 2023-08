No votar en las PASO del 13 de agosto costará 50 pesos. Es poco más de lo que sale un caramelo Sugus y 30 pesos menos que un alfajor Guaymallén , el más popular del mercado. El valor de la sanción es el mismo desde 2013 y, por ahora, no se prevé una actualización. Si bien en los principales partidos políticos preocupa el ausentismo que viene registrándose en las elecciones provinciales , la herramienta que puede funcionar para traccionar sufragios está devaluada y el monto es irrisorio para el bolsillo del electorado.

No pagar la sanción también tiene sus consecuencias, pero tampoco se perciben en el imaginario popular como una traba suficiente para evitar el ausentismo. No ir a votar no impide viajar al exterior ni comprar dólares, como circula a voces: según el Código Nacional Electoral, el infractor "no podrá realizar gestiones o trámites durante un (1) año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales". "Este plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de sesenta (60) días establecido en el primer párrafo del artículo 125", aclara el texto, que, en los hechos, no se aplica.