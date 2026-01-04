máxima tensión en la región

La Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina tras la captura de Maduro

El tribunal supremo venezolano le pidió a la vicepresidenta que tome el cargo para "garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la nación".

Por Letra P | Periodismo Político
La actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, debe asumir la presidencia ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, de acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la nación sudamericana.

Nicolás Maduro y Donald Trump. 
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Trump anunció que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y lo sacó de Venezuela

Por  Letra P | Periodismo Político

A través de un mensaje en cadena nacional, el organismo indicó que Rodríguez tiene que ocupar el puesto de forma temporal y cautelar de forma inmediata.

El organismo basó su petición por la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, quien fue detenido esta mañana durante un operativo que llevaron a cabo fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas, y ya está alojado en una prisión federal de Brooklyn, donde deberá comparecer por distintos delitos vinculados al narcotráfico.

Delcy Rodríguez pidió una "prueba de vida" de Nicolás Maduro

Apenas se conoció la noticia, Rodríguez pidió una “prueba de vida” de Maduro, ya que se desconocía su paradero luego de la incursión armada.

En consecuencia, la dirigente chavista -de 56 años- se perfila para conducir la transición anunciada por Donald Trump, pese a que en un principio había criticado públicamente el accionar del gobierno estadounidense.

Delcy Rodríguez, una figura clave dentro del Ejecutivo de Venezuela

Rodríguez es la segunda al mando del gobierno desde junio de 2018, cuando reemplazó a Tareck el Aissami. Además, desde agosto de 2024 es ministra de Hidrocarburos, lo que la convirtió en una figura clave dentro del Ejecutivo.

Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez, entre 1999 y 2013.

Temas
Gustavo Petro.
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Tras el secuestro de Maduro, Trump apunta al presidente de Colombia: "Que se cuide el culo"

“Tiene fábricas de cocaína que se envía a Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa. El mandatario colombiano había condenado el ataque en Venezuela.
Donald Trump presiona a Delcy Rodríguez: Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro
MÁXIMA TENSIÓN EN LA REGIÓN

Trump presiona a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro"

Un operativo militar de Estados Unidos en Caracas culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados.

