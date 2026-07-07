Javier Milei, sobre la victoria de Argentina en el Mundial: "Sufrí como la reputa madre"

Javier Milei celebró con euforia la clasificación de la Selección argentina tras una agónica remontada y confesó que vivió el partido junto a Karina Milei y que sufrió "como la reputa madre". En una entrevista con Alejandro Fantino , el Presidente también destacó el liderazgo de Lionel Scaloni y Lionel Messi y aprovechó para anticipar una nueva etapa de reformas económicas que comenzará con cambios en la Carta Orgánica del Banco Central .

El mandatario reconoció que el desenlace del encuentro lo mantuvo en vilo durante gran parte del partido. "Sufrí como la reputa madre", resumió al describir cómo siguió el encuentro junto a su hermana en la residencia presidencial.

Para Milei , el triunfo argentino en el Mundial dejó una enseñanza que trasciende el deporte. Consideró que el equipo nacional dio una muestra de carácter al revertir un resultado adverso cuando parecía que la eliminación era inevitable.

El Presidente sostuvo que Argentina había sido superior durante buena parte del encuentro, aunque remarcó la actuación del arquero de Egipto como uno de los factores que impidieron abrir el marcador antes. También señaló que el gol recibido fue producto de un contraataque y destacó que el plantel nunca dejó de buscar el empate y luego la victoria.

"Nunca se rindieron. Buscaron hasta el último minuto y consiguieron una remontada histórica. Es para aplaudir a estos muchachos porque nos dan un montón de alegrías", afirmó.

En ese marco, dedicó un extenso reconocimiento al entrenador Lionel Scaloni, a quien definió como un líder excepcional.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

Que manera de sufrir LRPMQLRMP... — Javier Milei (@JMilei) July 7, 2026

Según el jefe de Estado, el director técnico logró conducir un grupo integrado por futbolistas de enorme talento sin perder la humildad ni el compromiso colectivo. Incluso sostuvo que, una vez finalizado su ciclo al frente de la Selección, podría enseñar liderazgo en cualquiera de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo.

También tuvo palabras de admiración para Lionel Messi, a quien volvió a definir como "el mejor jugador de todos los tiempos". A su entender, la humildad del capitán representa la identidad que distingue a todo el plantel argentino.

"Argentina nunca se rinde"

Durante la entrevista también participó Karina Milei, quien resumió el espíritu del triunfo con una frase que luego retomó el Presidente: "Argentina nunca se rinde".

El mandatario aseguró que esa definición refleja el ADN de los argentinos y sostuvo que el seleccionado demostró que siempre es posible recuperarse incluso cuando el panorama parece adverso.

"Que no nos den nunca por muertos porque siempre vamos a renacer de las cenizas", afirmó, aunque aclaró que hablaba únicamente desde su condición de hincha. "Tengo el privilegio de ocupar el cargo más importante del país, pero no dejo de ser un hincha y un termo de Messi", agregó.

El anuncio de una reforma para el Banco Central

Sobre el final de la conversación, Milei pasó del fútbol a la gestión y reveló que ese mismo día encabezaría una reunión en la residencia de Olivos junto al ministro de Economía, Toto Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según explicó, el objetivo será avanzar en la versión definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que estará vinculada con otros proyectos como la reforma del mercado de capitales, el régimen de inocencia fiscal, el mercado de seguros y nuevas reglas fiscales.

El Presidente anticipó que la propuesta prohibirá de manera explícita el financiamiento monetario del Tesoro y establecerá sanciones penales para quienes vulneren la independencia del organismo. "Emitir para financiar al fisco es una estafa", sostuvo.

Además, adelantó que el Gobierno trabaja en un mecanismo para impedir que el Poder Ejecutivo continúe gastando una vez agotado el Presupuesto aprobado por el Congreso.

"Empezamos a construir la base para reparar 91 años de daño que la política les hizo a los argentinos", concluyó el mandatario, que cerró la entrevista todavía con el entusiasmo por la victoria de la Selección.