El reparto de obras del ministro Gabriel Katopodis, cruzado por la interna y la sucesión de Kicillof

El gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis.

Como insumo central de toda campaña electoral, el reparto de fondos para hacer obras se mete en la interna del peronismo de Buenos Aires, que sigue estallando más allá de la lista de unidad que ubicó al gobernador Axel Kicillof en la presidencia del PJ bonaerense. Las declaraciones del ministro Carlos Bianco, quien comparó los trabajos realizados en Berazategui y Quilmes, echaron leña al fuego e hicieron volver la mirada sobre la distribución de dinero a las intendencias dispuesta por Gabriel Katopodis, titular de Infraestructura.

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“En Quilmes, a los de Berazategui se los trataba despectivamente (...) Y hoy la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui (...) Todos dicen 'acá no hay obra como en Berazategui'. No hay una situación como la de Berazategui, cambió muchísimo Berazategui”, dijo Bianco este jueves, durante un acto de entrega de diplomas del programa Puentes. La dirigencia de La Cámpora, que a través de la diputada Mayra Mendoza controla el territorio quilmeño, salió al cruce.

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¿Le sobra la plata?



Dos departamentos, un Jeep y deudas por el doble de sus ahorros en verde



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@sinurrieta pic.twitter.com/hEw0L9QYSw — LETRA P (@Letra_P) March 13, 2026 Los registros de los gastos devengados durante 2025 alientan la polémica. El año pasado, el distrito gobernado por Carlos Balor -quien reemplazó al fallecido Juan José Mussi- recibió $ 7.591.320.198, mientras que a Quilmes fueron asignados $ 2.908.459.799. La diferencia entre los distritos, alineados diferente en la interna peronista, se agiganta si se tiene en cuenta la población, de la que surge el aporte per cápita: para Berazategui fueron $ 21.163 por persona, mientras que a Quilmes fueron $ 4.592.

El caso La Plata Otro caso señalado en la interna es el de La Plata, el distrito comandado por Julio Alak, uno de los primeros jefes comunales que se alineó en el Movimiento Derecho al Futuro, el armado que conduce Kicillof. En 2025, Infraestructura le dio a la capital bonaerense $ 39.481.354.903, son 51.377 pesos per cápita teniendo en cuenta que tiene una población de 768.470, según el censo de 2022.

En despachos del conurbano miran con atención el reparto y sugieren que la decisión de Katopodis no solo responde a su pertenencia al MDF, sino a su propio interés de competir por la gobernación en 2027. Traducido: perjudica a distritos que no apoyan su postulación para la sucesión de Kicillof.

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