Miguel Lunghi gobierna Tandil desde hace dos décadas y todo indica que intentará este año ir por su sexto mandato, aunque no estará solo: sus socios en Juntos van camino a plantarle internas en el distrito. El escenario local muestra que también se presentarán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dos dirigentes del PRO , uno con origen en el histórico partido y que se sumó a la estructura de Patricia Bullrich , y otro que se mueve bajo la conducción de Horacio Rodríguez Larreta .

La contienda interna fue adelantada por Lunghi a Letra P a fines de marzo. “Tendremos PASO. Vamos a ir con radicalismo solo, el otro sector radical no sabemos si irá solo o con el PRO”, dijo en su momento el histórico caudillo radical. De esta forma, por la pelea a cielo abierto que también existe en el sello amarillo, es que también emergen estos dos dirigentes buscando su sucesión.

frnlbd5wcaagvpujfif.jfif.webp

“Tenemos la convicción y las ganas de gobernar Tandil. Hay un tiempo de gobierno y dos periodos es lo correcto, la ley anterior era correcta. La gestión puede ser buena, regular o mala, no evalúo eso, pero eternizarse en el poder no es bueno”, amplió Nicolini. Sólo tres de los 20 intendentes que tienen el PRO decidieron no presentarse a elecciones nuevamente.