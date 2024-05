El PRO, contra Axel Kicillof por la ayuda a Chubut: "Está pensando en su candidatura presidencial"

Por su parte, un par de horas antes de sesionar, el legislador cercano a Néstor Grindetti , Adrián Urreli , publicó en sus redes sociales un fuerte mensaje en el mismo tono: “Estos móviles son un recurso importante para los bonaerenses que no cuentan con un sistema sanitario público y eficiente que garantice atención inmediata en toda la provincia”, dijo. Además, lo acusó de “financiar su campaña política”. “Usa la necesidad de los chubutenses pensando en su posible candidatura presidencial, dejando de lado la necesidad de todos los bonaerenses”, continuó.

Nuestro gobernador @Kicillofok nos saca 15 ambulancias para financiar lo que sería su campaña política. Estos móviles son un recurso importante para los bonaerenses que no cuentan con un sistema sanitario público y eficiente que garantice atención inmediata en toda la provincia.

Los legisladores bonaerenses del partido que fundó Mauricio Macri entienden que, más allá de que la necesidad de Chubut es real, “con todas las carencias que tiene la provincia no puede salir a hacer política con lo que no tenemos”. “No es un tema de a quién le da y a quién no, sino de que hace lo que quiere con los recursos de todos los bonaerenses”, explican.