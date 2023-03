El plan seducción de Larreta en Santa Fe, Hotton la detallista y Rosario en las charlas

Apostarse en las cercanías de la carpa institucional de Expoagro 2023 garantiza cruzarse con personalidades. Centro neurálgico de la muestra organizada por Clarín y La Nación, sólo tienen acceso las personalidades relacionadas con la organización, políticos y periodistas de los grupos organizadores. Por eso no sorprendió ver a José Claudio Escribano , histórico subdirector y miembro del directorio del diario La Nación, y Bartolomé Mitre (h) , heredero de la familia fundadora del medio, compartiendo charlas con quienes lograban acceder al espacio VIP.

WhatsApp Image 2023-03-08 at 11.42.26.jpeg José Claudio Escribano y Bartolomé Mitre (h) en Expoagro 2023

El plan seducción de Larreta con Santa Fe

San Nicolás es una localidad casi pegada a la provincia de Santa Fe, por lo que no hay figura política de la Bota que no quiera darse una vuelta. En este segundo día, el senador Dionisio Scarpin, acompañado por la diputada Germana Figueroa Casas y la concejala rosarina Anita Martinez se dieron una vuelta por la fiesta del campo. El presidenciable PRO los saludó afectuosamente, entre compromisos de agenda, pero prometió hacerse un lugar más tarde para charlar con ellos. Quizás sabe que PRO+, el sector al que las tres referencias santafesinas pertenecen, todavía no definió que proyecto presidencial de JxC apoyará, y le dio inicio al operativo seducción.