Diego Giuliano gobernador - Corsalini diputado, la rosca que se cuece en Santa Fe para 2027 y más allá

Varias tribus del PJ de Santa Fe intentan un tiro de unidad para la discusión de 2027 y también un poco más. La apuesta no es cerrar una candidatura única ni clausurar la interna, sino evitar la dispersión. “En una elección de tercios, la batalla es voto a voto”, advierten. En ese armado, Diego Giuliano aparece como uno de los dirigentes alrededor de los cuales empieza a tomar forma el entendimiento.

De acuerdo con el mapa que trazan los protagonistas, la alianza incluye al Frente Renovador , Ciudad Futura , La Corriente , Vamos , senadores y sectores gremiales, que empujan un polo de acumulación. En ese esquema, el diputado del Frente Renovador ocupa un lugar central.

En las últimas semanas, Giuliano aceleró su precandidatura a gobernador y el massismo, que ya tiene sello propio en la provincia , profundiza los vínculos con Juan Monteverde , referente de Ciudad Futura que quiere ir por la intendencia rosarina; Pablo Corsalini , intendente de Pérez y cabeza de Vamos, que busca pisar fuerte en la Legislatura provincial; Germán Martínez , referente de La Corriente y también precandidato a gobernador, y los senadores provinciales.

La premisa es distribuir espacios con la mira puesta en la gobernación. Algunos sectores aclaran, además, que la discusión incluye la renovación generacional y la preparación del terreno para la elección de autoridades partidarias de 2028, uno de los puntos que más fricciones generó en los últimos meses y que tiene a los dirigentes menores de 50 años en pleno empuje.

El esquema retoma una sociedad política que funcionó el año pasado: el acuerdo entre Vamos, el Frente Renovador y Ciudad Futura que impulsó la candidatura de Caren Tepp para encabezar la lista de diputados nacionales. Lo que comenzó como una iniciativa de articulación entre esos espacios terminó por convertirse en una síntesis política que sus impulsores llevaron a Agustín Rossi y Cristina Fernández de Kirchner .

“Queremos articular acuerdos programáticos y respuestas a temas sensibles de manera unificada, con un candidato que funcione como referencia y un armado generoso en el reparto de lugares”, sintetizan. A ninguna de las tribus le alcanza para ser competitiva en soledad.

Ese antecedente dejó, sin embargo, algunos heridos. El Movimiento Evita todavía está distante y mantiene una rivalidad con Ciudad Futura en Rosario. “Hay diálogo, pero estricto”, cuentan. También faltan definiciones de intendentes como Roly Santacroce (Funes) y Enri Vallejos (Reconquista), hoy por fuera del armado. Algunos entusiastas de la unidad, sin embargo, creen que, cuanto más se acerquen las elecciones, más probable será que se vuelvan “orgánicos por necesidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RTS Medios (@rtsmedios)

La estrategia de acumulación tampoco elimina las diferencias con el sector de los senadores que conduce Armando Traferri, que mantiene su propio juego e impulsó a Federico Pucciariello como posible candidato de unidad. Sin embargo, las conversaciones continúan. Como ejemplo, señalan que el senador Alcides Calvo acompañó a Giuliano en la gira por el departamento Castellanos y Eduardo Rosconi hizo lo propio en Caseros.

Marcelo Lewandowski, otra pieza de la negociación

La negociación con Marcelo Lewandowski es una de las piezas sensibles. Se trata de un candidato con opciones que todavía no definió si quiere renovar su banca en el Senado o volver a la provincia. En el esquema que imaginan los impulsores del acuerdo, el senador debería acompañar una estrategia integral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Omar Perotti (@omarperotti)

La posibilidad de que su espacio tenga representación en la nómina de diputados provinciales forma parte de las conversaciones, al igual que el lugar que podría ocupar en la disputa nacional.

Desde lejos no se ve

Hay un sector, sin embargo, que no entra en el diálogo. “En todas las reuniones que se hicieron, el único que no participó fue Omar Perotti. Eso es lo que se verifica en el campo de batalla”, dicen desde esa mesa política ampliada. El dato no es menor. El exgobernador conserva capacidad de negociación propia y busca sostener e incluso ampliar su representación legislativa.

En ese tablero, su relación con el gobernador Maximiliano Pullaro y las conversaciones que puedan abrirse en la Legislatura también forman parte de las variables que observa el resto del PJ.

Objetivo 2028

El acuerdo abre una discusión que va más allá de la candidatura a gobernador: cómo distribuir los lugares en las listas provinciales y nacionales sin que la negociación termine por reproducir las disputas que fracturaron al PJ en los últimos años. Para los impulsores del entendimiento, la discusión electoral es una etapa de un proceso más largo.

En 2028 se renovarán las autoridades del PJ santafesino y los sectores que promueven la acumulación quieren llegar a esa instancia con dirigentes propios instalados, una estructura política más amplia y capacidad para disputar la conducción partidaria.

La consigna de renovación generacional funciona como un eje ordenador. La intención es promover dirigentes menores de 50 años, con anclaje territorial y experiencia de gestión, que puedan asumir responsabilidades sin quedar subordinados a las referencias históricas del partido. Eso no implica excluir a los dirigentes con trayectoria, pero sí discutir el reparto de poder y el lugar que ocuparán en la nueva etapa.