El 24 de junio, fecha en que cerraron las listas, dejó heridos a los hermanos, quienes dos años antes, con la incursión del médico a la política partidaria, reposicionaron al radicalismo y lo envalentonaron con ganar peso en Juntos por el Cambio (JxC) y hasta confiaron en poner candidatos a la presidencia y a la gobernación del distrito más grande del país, la Buenos Aires de la que son oriundos. No pasó. “Abad jugó muy fuerte con Bullrich. Respetamos esa decisión, pero fue en contra de lo que planteamos en 2021. Por eso decidimos no ser parte”, le dijo a Letra P alguien del círculo íntimo de los Manes. Aquello dolió. Precisamente fue el candidato a senador quien apuntaló la candidatura del doctor dos años atrás, poniendo detrás de él a los casi 25 intendentes que lo siguen y que en este turno tomaron distancia del otrora outsider más codiciado.

Pasado aquello, los Manes miran diciembre con atención. Pase lo que pase, saben que la UCR deberá reconstruirse y ahí pretenden volver a tener la influencia que supieron conseguir. “Facundo va a tener un rol importante. Ahora no está en campaña, pero acompaña. Está en Nueva York, donde expondrá sobre ciencia, y está híperactivo con los radicales del resto del país, no sólo en Buenos Aires”, señaló a este medio un dirigente de su entorno. Gastón va en la misma dirección: “Si JxC gana, la UCR será parte del gobierno. Si pierde y la coalición no prevalece, habrá que reorganizar las alianzas”, sostuvo una fuente de la UCR nacional sobre el rol que deberá ocupar el presidente de la Convención radical. Según pudo saber Letra P , si la alianza opositora no llega a la presidencia, el último mes del año se llamará a una reunión convencional para determinar el nuevo rumbo del partido, ya lejos del PRO , partido que lo arrastró al triunfo en 2015 y a la derrota cuatro años después.

Comité Nacional de la UCR a @PatoBullrich y @luispetri con quienes conversamos sobre las propuestas de JxC en las distintas áreas de Gobierno. Economía, Seguridad, Salud y Vivienda como ejes principales. Y les brindamos el total respaldo de nuestro Partido.

Cerca de los hermanos creen que en esta etapa de la campaña no sería saludable poner exigencias. Saben que el rol es de acompañamiento a pesar de las diferencias y de “las decisiones que fijaron los líderes”. “Veremos cómo sale y en base a eso veremos. El partido radical tiene que reconfigurarse y reinventarse, no con prácticas antiguas”, sostuvieron las fuentes.

El radicalismo bonaerense, hoy mayoritariamente detrás de la figura de Abad, también empieza a analizar lo que sucederá si JxC no llega a la presidencia. Ante la pregunta de Letra P sobre qué rol deben tener los Manes en esa eventual nueva era radical, una abadista de la hora cero respondió: “La UCR no puede despreciar ningún activo. Facundo y Gastón son activos a nivel provincial y nacional”. Pensando en una supuesta reconfiguración de liderazgos, la dirigente sostuvo que “hay que ver qué es lo que sucede el 22 (de octubre), cómo quedan los espacios y luego darse una tarea de reconstrucción del partido, que viene dándose de la mano de Abad”. Y concluyó: “Deberíamos tener representación en la presidencia de la Comité Nacional por parte de la provincia de Buenos Aires, conocemos a los actores y necesitamos un radicalismo bien federal”.

La campaña "solidaria" y el primer “anticasta”

En el entorno de los Manes entienden que el PRO debe dar señales claras hacia dónde debe ir la coalición, enojados con los guiños de determinado sector a Javier Milei y su aventura libertaria. “El PRO tiene que ser claro y decir que Patricia es la candidata”, sostuvieron. “Con Milei la sociedad recogió el reclamo que Facundo viene planteando hace años: 'basta de las prácticas de siempre', lo que pasa es que nosotros buscamos armonizar conductas y relaciones humanas, no romper todo”, se diferenció la fuente consultada. En ese punto, en la UCR bonaerense afirman que Manes fue el primer dirigente por fuera de la política que llegó para sacudir el status quo y que eso tiene que volver a ponerse en valor, ante la aparición del jefe de La Libertad Avanza y su narrativa “anticasta”.

En ese marco, esa parte del radicalismo está, puertas adentro, exigiendo que sus colegas del PRO “critiquen fuertemente a Milei, cosa que no está sucediendo”. Sin embargo, nadie verá a los Manes militando la campaña de Bullrich, no porque Facundo manifestara su apoyo -cerca de celebrarse las PASO- a Larreta en la interna cambiemita, sino porque entienden que será una campaña “sin marquesinas (...) no vas a ver a Patricia mostrando apoyos todo el tiempo”, como ocurrió antes del 13 de agosto. “Esos tironeos no van más. Vamos a mostrarnos solidarios y colaborando desde lo político”, agregó un colaborador de Manes. Y aclaró: “Nuestro apoyo a Larreta fue quirúrgico, no se subió a la campaña de Larreta, lo apoyó porque tiene un discurso más parecido al nuestro, pero fue a respaldar a dirigentes cercanos que estaban con él”. La referencia es a Miguel Lunghi, local en aquella foto en Tandil en la que el doctor se mostró con el jefe de gobierno porteño. "Después no aceptamos ningún cargo ni ofrecimiento, decidimos corrernos”, concluyó.

Para finalizar y retomando la explicación de la posición actual de los hermanos radicales, alguien de su círculo explicó: “El radicalismo quedó enredado en la interna del PRO por acompañar a Bullrich o Larreta y se olvidó de que teníamos el mejor candidato. Podríamos haber ganado la interna”, dijo y se quejó: “Se tomaron decisiones antiguas pensando que el PRO tenía vigencia, que era algo nueva, y lo nuevo éramos nosotros. Con Facundo teníamos un interlocutor que no pertenece a ninguna casta y el radicalismo no acompañó orgánicamente. Hubo dirigentes que por decisión especulativa nos plantearon la necesidad de acompañar al que media más. Es ridículo”.