-Los conceptos halcón y paloma, izquierda o derecha están desdibujados, son estereotipos. No soy un halcón, mis hechos, mi construcción son distintos a los de un halcón. Eso no quita que haya que tener más coraje, pero eso no te transforma en un halcón o un gurkha. No soy un halcón, tampoco una paloma, tenemos que ser serios y discutir ideas con vehemencia, pero con respeto, sin agravios.