Eran dos votos

" Vidal no arrima al team paloma más que su nombre resonando en un galpón vacío, en el que alguna vez supo guardar una potente maquinaria política", escribieron Pablo Lapuente y Juan Rubinacci y precisaron que La Leona controló esa estructura hasta 2019, pero "en la actualidad está completamente desarmada o puesta a disposición del equipo opositor en la interna PRO". Concretamente, no tiene tropa que le responda en la Legislatura y, de los 58 distritos que gobierna Juntos por el Cambio (JxC) , ningiuno la tiene como referente.

Pasos al costado

Figuras de alto perfil mediático, los pasos en falso que dieron Vidal y Manes en los últimos dos años resonaron en las pantallas. El precio de la fama.

Manes había prometido "dar el paso", un eslogan que usó para graficar su decisión de incursionar en el terreno electoral. En las PASO de 2021, encabezó la lista de la UCR de aspirantes bonaerenses a la Cámara de Diputados y le fue bien. En diciembre de ese año aumió su banca con traje de presidenciable por la UCR, una fuerza derretida en el fuego de la crisis de 2001 que se ilusionaba, marketing mediante, con volver a pelear por el poder grande después de cuatro años en el furgón de cola de Cambiemos.

Que sí, que no, que si, que no... Manes había dado el paso, pero no pudo dar el salto: quedó congelado en el amague. No se anotó en la carrera por la presidencia, quedó flotando en un limbo y terminó de socio del fracaso larretista junto a quien hubiera sido su rival en la interna por una candidatura presidencial radical, Gerardo Morales, que jugó incluso más fuerte en las apuestas por Larreta.

Formo parte del PRO desde su fundación, hace más de 20 años. Un partido que nació de la mano de los argentinos que queríamos ser protagonistas de nuestro futuro. Y que se sustenta hoy gracias a los que creemos que sí se puede cambiar la Argentina, y que este cambio… pic.twitter.com/knPKjnrAr7 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 2, 2023

Vidal fue la reina del slalom después de la catástrofe electoral que protagonizó -ella diría que el problema fue Mauricio Macri- en 2019, cuando perdió por robo contra Axel Kicillof. Las elecciones intermedias de 2021 la encontraron orgullosamente porteña. En diciembre de ese año, asumió en la Cámara baja como representante del pueblo capitalino y se instaló como una de las tres figuras de Juntos por el Cambio con ambiciones presidencialistas bajo el auspicio de... ¡Mauricio!, funcional a la estrategia del expresidente de hacerle la vida imposible a Larreta, su mentor paloma.

Halconizada, llegó incluso a criticar con dureza a "Horacio" por el chino que el alcalde armó con las benditas elecciones concurrentes para resistir la intención macrista de recuperar, a través del primo Jorge, la llave de la Ciudad PRO. Un pasito pa'delante, un pasito para atrás, Mariu se bajó de la terna y volvió al nido colombófilo con una carta de alto contenido emotivo.

Dos años más de dos votos

Las acciones de Manes y Vidal ya venían a la baja: se habían depreciado gravemente en ese proceso de pasos en falso que los dejaron afuera de la competencia electoral. Este domingo, terminaron de irse a pique, arratradas por el derrape de su precandidato presidencial en las urnas. Con todo, les queda un consuelo que a Larreta no: por lo menos hasta 2025, seguirán teniendo dos votos en el Congreso.