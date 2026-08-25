La SIDE justificó el aumento de los gastos reservados por la visita de León XIV

El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ), Cristian Auguadra , concurrió a la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia del Congreso y justificó el aumento de gastos reservados en la visita del Papa León XIV . Según los representantes de la oposición, por ese concepto el organismo recibió 12 mil millones de pesos durante el año.

Auguadra concurrió junto a su equipo. Estuvieron el secretario legal José Francisco Lago Rodríguez , exasesor de Santiago Caputo ; Diego Kravetz, subsecretario de Inteligencia del Estado y el número dos del organismo; Alejandro Colombo: director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) y Alejandro Cecati, a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS).

“Fue una reunión muy positiva, en la que primó la defensa de los intereses de la Argentina. Un sistema controlado y transparente es la mejor garantía de que la inteligencia argentina trabaja dentro de la ley y al servicio de los argentinos”, celebró en un comunicado Auguadra al salir de la reunión, que se realizó en la sala que tiene la comisión en el edificio Anexo del Senado.

El funcionario también señaló que “la próxima visita del Papa a la Argentina es un ejemplo concreto de la responsabilidad que tenemos por delante. Todos queremos que la visita sea un éxito y estamos trabajando para que así sea”.

La bicameral la preside el diputado libertario Sebastián Pareja , quien se quedó hasta el final de la reunión. Sus colegas Gabriel Bornoroni y César Treffinger (LLA) se fueron antes para el encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada. Asistieron además por el oficialismo los senadores Agustín Coto y Ezqeuiel Atauche .

Los números de la SIDE

la oposición estuvo representada por los senadores Maximiliano Abad (UCR), Edith Terenzi (Chubut) Carolina Moisés (Convicción Federal) y Martín Goerling Lara (PRO). El peronismo continúa con la vacante por el Senado, molesto por el reparto de lugares. Las preguntas las monopolizaron los diputados del PJ Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi, ambos con pasado en la SIDE. Por el bloque también estuvo Ramiro Gutiérrez. Del PRO participó el presidente del bloque, Cristian Ritondo.

La pregunta por los fondos reservados fue la más incómoda, por tratarse de un tema sensible para el Gobierno: en 2024, el Congreso eliminó un decreto que los aumentaba en 100 mil millones de pesos. Hasta el PRO votó en contra aquella vez. "Con las cifras que mostraron hoy, están gastando el 20% del presupuesto en este rubro. No lo pueden justificar", explicaron a Letra P desde el peronismo.

Auguarda y Lago Rodríguez intentaron explicarlo con la visita del Papa, cuya estadía en el país será entre el 8 y el 11 de noviembre. Pareja intentó poner paños fríos con un chiste: pidió que el encuentro de jóvenes no sea en el estadio de River, como se espera, sino en el de San Lorenzo, el club de sus amores.

En el oficialismo se fueron cómodos con la exposición. "Ellos no nos pueden decir qué van a hacer, pero dejaron claro que van a acompañar a las fuerzas de seguridad durante toda la visita", sostuvo ante Letra P un legislador libertario.

Enemigos inexistentes

Los funcionarios de la SIDE evitaron presentar el Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Explicaron que una resolución reciente modifica varios aspectos pedidos por la oposición. "Como muchas preguntas, los cambios serán eternos", justificaban en LLA.

Hoy se realizó la reunión entre la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación y las máximas autoridades de la SIDE.



Un sistema de inteligencia moderno y profesional requiere controles… pic.twitter.com/yHwZScDYSg — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) August 25, 2026

En el comunicado, el organismo informó que presentó "el Informe de actividades de inteligencia y el Informe sobre fondos reservados en tiempo y forma para que la Comisión pueda controlar que esos gastos se ajustan al Plan de Inteligencia Nacional”.

Otra polémica fue por la reciente visita del canciller Pablo Quirno a Estados Unidos, para participar de una reunión global sobre el resurgimiento del terrorismo de izquierda, organizada por el gobierno de Donald Trump.

Lago Fernández se desentendió de esas actividades. Ante una pregunta de Rossi, los funcionarios dijeron que en Argentina no hay terrorismo de extrema izquierda. También se desentendieron de las células del grupo Hezbollah, identificadas por Patricia Bullrich durante su última gestión como ministra de Seguridad.

El comunicado oficial explicó las tareas de espionaje internacional con generalidades. “En un mundo cada vez más hostil y cambiante, la Inteligencia y la Seguridad Nacional son temas trascendentales que requieren políticas de Estado y una visión de largo plazo. El lugar que hoy ocupa Argentina en el mundo exige tener un sistema de inteligencia moderno y profesional”.

Señalaron que “la protección de nuestros recursos (como el petróleo, gas, litio y cobre), la defensa de nuestros intereses estratégicos como el reclamo por las Islas Malvinas y nuestra proyección en la Antártida requieren capacidad para anticipar amenazas y defender al país”.