Senado: Patricia Bullrich enfrenta a Federico Sturzenegger y Diego Santilli por la negociación de la agenda

La agenda del Senado es incierta, porque Patricia Bullrich no logra acordar con los aliados y se enfrenta a los miembros del Gabinete que promueven leyes o intentan negociarlas por su cuenta. En la última semana, sin consultar a la Casa Rosada, la jefa de La Libertad Avanza pidió cambios al proyecto de sociedades comerciales, promovido por Federico Sturzenegger .

Además, la senadora se molestó por una incursión del jefe de Gabinete, Diego Santilli , en la negociación del régimen de zonas frías, que tuvo como protagonistas a gobernadores e ignoró a los dialoguistas de la cámara alta. La exministra de Seguridad quiere sesionar el jueves para aprobar pliegos judiciales y, si es posible, la ley Hojarasca, donde tampoco tiene los votos garantizados. "Lo voy a intentar", confirmó a Letra P. El miércoles a las 14 habrá una reunión de labor parlamentaria con los jefes de las otras bancadas. Si hay acuerdo, irá al recinto al día siguiente o, a más tardar, una semana después.

El problema de Bullrich es que, sin una relación fluida con la Casa Rosada, tampoco puede garantizar a los aliados que tendrán su beneplácito por cumplir. "El Gobierno no es claro. En este clima, todos los proyectos son difíciles de tratar", sostuvo ante este medio una senadora aliada.

En el bloque de La Libertad Avanza observan la tensión desde lejos. "Si esto fuera un partido de voley, Bullrich sacaría, intentaría rematar y saltaría para los bloqueos", describe a su jefa una de las senadoras oficialistas que mejor diálogo tiene con Karina Milei .

El pasado miércoles, Bullrich sorprendió en un plenario de comisiones al anunciar cambios en el proyecto que modifica la ley de sociedades comerciales. "Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le puede dar más seguridad jurídica", dijo la senadora.

Su anuncio sorprendió a Sturzenegger y a los miembros de la mesa política, que se reúne cada semana en la Casa Rosada. La senadora no se había informado de esos cambios. "Patricia se mandó sola, por su cuenta, y nadie se va a meter. Veremos qué negocia y si estamos de acuerdo. Ella es muy cerrada y nunca sabemos bien qué hace", advirtió a Letra P un integrante de estos convites semanales.

El cambio no es menor: ni bien se presentó el proyecto, hubo un debate sobre la viabilidad de crear empresas con inteligencia artificial, al que se sumaron figuras como el escritor israelí Yuval Harari. El presidente Javier Milei defendió ese artículo, pero Bullrich, sin chances de que prospere, inició una negociación para corregirlo, algo que Sturzenegger no avala. El texto tampoco atraía a otras figuras del bloque oficialista como Juan Carlos Pagotto, pero el mandatario nunca dio indicaciones para que sea reescrito.

La pelea de zonas frías

Con el régimen de subsidios para zonas frías pasó una situación inversa: Santilli negoció con los gobernadores del norte del país los votos del Senado con la promesa de firmar la resolución para subsidiar las zonas cálidas durante el verano. En verdad, ese compromiso fue parte de la negociación que permitió la aprobación en Diputados, el 24 de junio.

El problema que tiene Bullrich es que hay senadores de provincias cuyos diputados ese día avalaron el proyecto y no están dispuestos a repetir su conducta en la cámara alta. El caso principal es Mendoza, donde el gobernador Alfredo Cornejo controla los votos de Mariana Juri y Rodolfo Suárez.

Mendoza sería la provincia sería la más castigada con la eliminación del subsidio a la zona fría y ante el rechazo popular, prefirieron congelarlo. Bullrich quedó molesta, porque Santilli ignoró esta situación y fue a buscar los votos que ya estaban. El jefe de Gabinete da por hecho que será ley, pero en la cámara alta no hay fecha de tratamiento.