Alberto Weretilneck mostró su plan vial a los intendentes y empieza el debate por los fondos

Alberto Weretilneck explicando para los intendentes y funcionarios el traspaso de las rutas nacionales y el Tren de Valle a Río Negro.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck reunió en Cipolletti a intendentes y referentes políticos, sindicales y productivos para explicar el alcance de los convenios que firmó con el gobierno de Javier Milei por las rutas nacionales 22 y 151 y el Tren del Valle. La exposición permitió conocer plazos y prioridades, pero también dejó abiertos interrogantes sobre el financiamiento.

El mandatario presentó el traspaso como una "decisión histórica" que permitirá a la provincia intervenir sobre dos corredores atravesados por años de abandono. Frente a los jefes comunales de las ciudades del Alto valle y Valle Medio ubicadas entre Río Colorado y Catriel, pidió paciencia y anticipó que avanzará de manera progresiva sobre los 518 de rutas kilómetros divididos en 13 tramos.

“Cuando está en juego el interés de las rionegrinas y los rionegrinos, las diferencias se achican y los consensos se agrandan. En los grandes temas, dejamos de lado las cosas pequeñas”, afirmó el gobernador ante una audiencia que reunió a dirigentes de distintos espacios.

La presentación comenzó con un homenaje a las más de 200 personas que perdieron la vida durante los últimos años en las rutas 22 y 151. Con los nombres de las víctimas proyectados en la pantalla, Weretilneck buscó dimensionar el costo humano de la falta de mantenimiento y convertir la seguridad vial en el principal argumento político del acuerdo.

La ruta nacional 151 es una de las deterioradas del país y es un camino estrátegico para Vaca Mu erta . El gobernador recordó los reclamos administrativos y judiciales realizados por la provincia, las movilizaciones sindicales, las presentaciones empresariales y los recursos que los municipios destinaron para intervenir en lugares que no estaban bajo su jurisdicción. “Podíamos seguir reclamando, responsabilizando a otros y esperando una respuesta, o tomar el problema”, explicó.

El gobernador evitó prometer resultados inmediatos. Reconoció que la provincia deberá elaborar proyectos, realizar licitaciones, cerrar contratos y garantizar el financiamiento antes de comenzar las obras. “Años de desinterés, años de desinversión y años de destrato no se resuelven de un día para el otro”, advirtió.

La planificación tendrá dos etapas. La primera buscará recuperar condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad. La segunda estará orientada a diseñar un nuevo sistema vial para el Alto Valle, atravesado por el crecimiento urbano, el tránsito pesado y la expansión de Vaca Muerta. Ese esquema será trabajado junto a Neuquén y el Consejo Federal de Inversiones.

El debate por los fondos llegará a la Legislatura

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, explicó que el convenio tendrá una vigencia de 20 años. Los tramos sin contratos u obras nacionales en ejecución deberán ser puestos a disposición de Río Negro dentro de un plazo máximo de 60 días hábiles.

La primera etapa alcanzará aproximadamente 305 kilómetros e incluirá reparaciones de calzada, banquinas, señalización y medidas de seguridad vial. Las prioridades serán la rotonda que conectan las rutas 22 y 250 en Choele Choel, el corredor de la Ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel y el conflictivo sector de Puente 83, en Cipolletti.

Alejandro Echarren, minsitro de Obras Públicas de Río Negro.

Para financiar esas intervenciones, el Ejecutivo provincial solicitará autorización legislativa para acceder a un crédito de hasta US$ 60 millones gestionado ante Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), que es un banco internacional para el desarrollo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya sede se encuentra en Santa Cruz de la Sierra. Esta entidad otorga créditos y a veces recursos no reembolsables a los gobiernos.

Este proceso de financiamiento se enviará a la Legislatura, que deberá aprobarlo lo antes posible, según esperan desde el Ejecutivo. Allí estarán contemplados los proyectos para ratificar los convenios con la Nación y declarar la emergencia vial en las rutas cedidas.

El presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, será una de las piezas centrales para garantizar el tratamiento de ese paquete. Antes de la firma, había explicado que el financiamiento internacional ya estaba aprobado, pero no podía utilizarse mientras la Provincia no tomara posesión de los corredores. “Nosotros no podemos hacernos cargo si Nación no nos da la posibilidad de tomar posesión de la ruta”, había señalado. Ahora deberá ordenar al oficialismo y reunir los votos para respaldar el endeudamiento.

López también había cuestionada la falta de apoyo de los representantes libertarios en la previa al acuerdo. Puntualmente de los principales representantes rionegrinos violetas en el Congreso: el diputado Aníbal Tortoriello y el senador Enzo Fullone. Este último extitular de la agencia de Vialidad Nacional con injerencia en la Patagonia norte, participó el lunes de la firma del acuerdo en Casa Rosada.

Rodrigo Buteler y María Emilia Soria marcaron prioridades

El respaldo político fue amplio, incluso entre intendentes opositores. Sin embargo, la intendenta de General Roca y candidata a la gobernación por el peronismo, María Emilia Soria, y su par de Catriel, Daniela Salzotto, pusieron sobre la mesa la discusión sobre los fondos que terminará pagando Río Negro por recibir rutas en un notable estado de deterioro.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, respaldó la decisión de Weretilneck y concentró su reclamo en el puente ferroviario sobre la Ruta 151. Los reiterados choques de camiones contra la estructura interrumpen el servicio del Tren del Valle y provocan complicaciones en el tránsito. “Decidieron tomar el toro por las astas y buscar una solución, que es lo que todos los rionegrinos estamos esperando”, sostuvo Buteler. Para el jefe comunal, el problema del puente debe resolverse antes de ampliar el servicio ferroviario. “El tren no es viable si los camiones siguen chocando el puente”, explicitó.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, respaldó la decisión de Weretilneck y concentró su reclamo en el puente ferroviario sobre la Ruta 151.

Buteler no rechazó la posibilidad de instalar peajes para sostener el mantenimiento, aunque no cuestionó que el gobierno nacional continúe cobrando el impuesto a los combustibles sin destinarlo a las rutas, sino que priorizó "los Peajes hay en todo el mundo. Es un sistema normal y habitual en grandes rutas para financiar, porque de algún lado hay que financiar”, planteó.

La peronista Soria también acompañó el traspaso, pero reclamó que la Casa Rosada no se desentienda de los costos. La jefa comunal de Roca para letra P advirtió que Río Negro recibirá corredores destruidos mientras Nación conserva recursos provenientes del impuesto a los combustibles "Nación tiene que destinar los fondos que no correspondena los rionegrinos porque es un impuesto que pagamos todos los días y el Gobierno nacional los retiene".

La intendenta de General Roca, María Emilia Soria, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el anuncio del traspaso de las rutas nacionales en Cipolletti.

Soria comparó la circulación por la Ruta 22 con una “ruleta rusa” y sostuvo que el deterioro ya no puede resolverse mediante reparaciones aisladas. También respaldó la recuperación del Tren del Valle como una alternativa para descomprimir el tránsito entre las ciudades del Alto Valle.

Daniela Salzotto advirtió sobre los grises del acuerdo

La voz más crítica fue la de Daniela Salzotto, la intendenta de Catriel que desde hace años reclama obras sobre la Ruta 151. Si bien consideró positivo que la provincia asuma la gestión, advirtió que todavía no se conoce públicamente el contenido completo de los convenios.

La jefa municipal de una de las localidades petroleras de Río Negro manifestó que “el planteo del gobernador está bien, pero hoy no se habló y no se conoce el escrito firmado entre Río Negro y Nación, me parece que hay muchos grises”, dijo a Letra P. Entre sus interrogantes mencionó el costo que deberán afrontar el gobierno provincial, el crédito internacional y la posibilidad de cobrar peajes para devolver el financiamiento.

Salzotto también cuestionó que el gobierno provincial no reclamó por el impuesto a los combustibles líquidos. Según un cálculo estimado siguiendo la proporción del reparto federal, entre $25.000 y $30.000 millones de pesos anuales provenientes de este fondo nacional deberían utilizarse para obras y bacheos masivos en los tramos de rutas nacionales dentro de Río Negro. Como sucede en casi todo el territorio, el dinero no se utilizar para ese fin y el estado de las rutas lo siente kilómetro a kilómetro.

“Vamos a seguir exigiendo que la Nación disponga los fondos nacionales que les corresponden a los rionegrinos y que pagamos todos cuando cargamos combustible”, aseguró la jefa comunal ya había llevado el reclamo por la Ruta 151 a la Cámara de Diputados, donde describió el corredor como “la ruta de la muerte”.