La media huella kantiana de Santiago Caputo en la narrativa libertaria

Letra P no está en condiciones de afirmar ni de negar que el Presidente reciba inspiración del célebre pensador prusiano, autor de la también ilustre Critica de la razón pura, pero sabe que Caputo, el superasesor presidencial que tiene incidencia decisiva en la construcción del relato libertario, se autopercibe "medio kantiano" .

La frase de Milei que puede vincularse con el pensamiento kantiano -aunque leído a medias, editado a conveniencia- le aporta un barniz teórico a la fuerte diatriba antikirchnerista que es eje del comunicado emitido por el Presidente después de que la ex primera dama Fabiola Yañez acusara formalmente a Alberto Fernández de someterla a violencia física y psicológica.

Escribió Milei con la mano de Caputo: "Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa (NdR: se refiere a las políticas de género del gobierno anterior), todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios. Porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa qué haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc.".