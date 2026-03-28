Derrumbe en Santa Cruz: la construcción registró en enero la peor caída del país

La provincia de Santa Cruz registró en enero un derrumbe histórico en el sector de la construcción y encabezó las caídas a nivel nacional. Según datos oficiales, el empleo formal se desplomó un 40% interanual, el peor registro del país, en un contexto donde la actividad se mantuvo en niveles bajos.

El informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) , evidenció que la crisis del sector impactó con mayor fuerza en el distrito patagónico que en el resto de las jurisdicciones.

En el otro extremo también tuvo protagonismo de la Patagonia , ya que Río Negro aparece como el distrito con mejor performance en la comparativa interanual. En la intermensual, el mejor es Neuquén .

El retroceso en Santa Cruz no solo se explicó en la comparación interanual. También reflejó una contracción profunda en el mediano plazo, con una caída superior al 70% respecto a noviembre de 2023, uno de los peores desempeños del país.

En términos históricos, la situación resultó aún más crítica. El nivel de empleo en la construcción se ubicó más de un 76% por debajo del promedio del período 2007-2023, lo que posicionó a la provincia entre las más afectadas en toda la serie.

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Los datos oficiales indicaron que el distrito contaba con apenas 1.587 puestos de trabajo registrados en enero de 2026, una cifra que evidenció la magnitud del desplome del sector.

El impacto en los salarios

El deterioro también alcanzó a los ingresos de los trabajadores. En Santa Cruz, el salario promedio del sector registró una de las mayores caídas reales del país al comparar con el inicio de la actual gestión nacional.

En ese sentido, los ingresos mostraron un retroceso del 15,9% en términos reales frente a noviembre de 2023, lo que consolidó un escenario de pérdida del poder adquisitivo en la actividad.

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A nivel nacional, el sector mostró señales débiles de recuperación mensual, con una leve suba del 0,2% en enero de 2026. Sin embargo, el empleo se mantuvo un 10% por debajo del promedio histórico, lo que confirmó la persistencia de la crisis.

Santa Cruz frente a otras provincias

El contraste con otras jurisdicciones resultó marcado. Mientras provincias como Río Negro o Neuquén exhibieron mejoras en el empleo, Santa Cruz se ubicó en el extremo opuesto con los peores indicadores. Incluso dentro de la región patagónica, el desempeño fue dispar, lo que reforzó la idea de una crisis particularmente profunda en el territorio santacruceño.

El escenario dejó en evidencia el fuerte impacto de la caída de la obra pública y la retracción de la inversión, factores que golpearon de lleno a una actividad clave para la recuperación provincial.