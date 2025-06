El PJ de Neuquén apeló el fallo que anuló el congreso que prorrogó los mandatos en el partido

image.png El PJ de Neuquén apeló el fallo que anuló las resoluciones del Congreso del 17 de mayo.

El PJ defendió la prórroga como "una decisión política legítima" tomada por unanimidad de todos los sectores internos, con el objetivo de evitar superposiciones con el proceso electoral a nivel nacional y garantizar la participación democrática. Según el recurso, se trata de una facultad expresa del congreso partidario y no fue objetada judicialmente en ningún momento anterior. No obstante, algunas voces partidarias ponen la lupa sobre la morosidad de las autoridades que encabeza Martínez, quienes habían recibido un apercibimiento en febrero pasado, que no fue respondido.